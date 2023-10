Ivana Petrović o sukobima na Bliskom istoku: Gdje je u svemu Rusija i može li rat utjecati na sigurnosno stanje u našem okruženju?

Reporterka, komentatorica i urednica vanjske politike Dnevnika Nove TV Ivana Petrović osvrnula se na aktualna zbivanja na Bliskom istoku.

"Ovo je jako loše prije svega. Sve skupa sliči na rat do istrebljenja, vidjet ćemo koliko će dugo ovo trajati. U svakom slučaju, Izrael se neće šaliti", istaknula je.

Navela je i da je Hamas teroristička organizacija, "i to je ono što svih ovih 15 godina vlade u zapadnom svijetu također nisu ljudima dovoljno dobro objasnile.

Ljudi u Gazi su zapravo taoci Hamasa, oni nisu taoci Izraela zbog toga što je 2005. godine UN-ov sud kojim je tada presjedao Theodor Meron, nama poznat iz predmeta Oluje, židov, koji je sam preživio holokaust koji Hamas negira da je ikada postojao, presudio da se židovi moraju iseliti iz Gaze. Oni su to i učinili, tamo je ostalo etnički čisto stanovništvo, Hamas je dobio izbore i nije tim ljudima osigurao miran i dostojanstven život nego su sve ulagali u tunele, u oružje i svakodnevno raketiranje Izraela.

Hamas je inače akronim od onoga što bi na arapskom značilo islamski pokret otpora koji u svoj ideološko srži, u svom programu ima uništenje cionističke države Izrael, kako tamo piše, uspostavljanje Palestinske države i dizanje božje zastave na svaki granični kamen te države, negiranje holokausta - tvrdili su da su židovi financirali naciste pa su Izraelci svojedobno ubili njihovog vođu.

Situacija je vrlo komplicirana. Hamas je također islamistička teroristička organizacija koja ne postoji samo u pojasu Gaze, nego postoji i diljem Bliskoga istoka.

Ono što je u ovoj situaciji meni zanimljivo je da je nedavno Sergej Lavrov primio čelnike Hamasa što je nakon Ukrajine još jedno dno dna ruske diplomacije, ali je po meni on time poslao poruku da je Rusija spremna povećati svoje uloge tako da mislim da zapadni saveznici moraju o svemu tome jako dobro razmisliti i vidjeti imaju li oni snage se na nekoliko frontova diplomatski boriti", ispričala je Petrović.

Ivana Petrović, Romina Knežić i Petar Pereža (Foto: DNEVNIK.hr)

Upitana je može li se napad Hamasa na Izrael reflektirati na sigurnosno stanje u našem okruženju.

"To je jako legitimno pitanje. Naravno da može jer se nalazimo u vremenu velikih preslagivanja. U sjeni rata u Ukrajini očito svatko vodi nekakav svoj interes.

Čuli smo Komšića što govori u BiH. Mora se voditi računa i o tome i o Sandžaku i o Sjevernoj Makedoniji. Ova situacija vidim ide jako na ruku Srbiji jer je Srbija počela vrlo otvoreno govoriti o promjeni granica, o mogućnosti pripojenja jednog dijela Kosova Srbiji, o tome da se ne protive pripojenja dijela Kosova Albaniji, o pripojenju Republike Srpske Srbiji što bi značilo disoluciju BiH što bi bila tragedija tako da mislim da se ta situacija, plus ideološki - prije svega mislim na određene dijelove BiH, Sandžak, Sjevernu Makedoniju i Crna Gora u kojoj vidimo da predsjednik želi pročetničku, prorusku stranku uvesti u vladu - sve to skupa stvara jednu lošu sliku u ovom vremenu velikih geopolitičkih preslagivanja za koje ne znam je li Hrvatska, EU definitivno nema, je li Hrvatska, jer je to naše neposredno susjedstvo, ima kapaciteta o svemu tome voditi računa. Prije svega mislim na ljude koji donose političke odluke.

