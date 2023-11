Uporište nade za kraj rata: Tko je palestinski Nelson Mandela i može li on donijeti mir Gazi?

Marwan Barghouti za mnoge je Palestince njihov "Nelson Mandela", vođa na čekanju. Tijekom godina on se pozicionirao kao jedina osoba sposobna ujediniti rivalske palestinske političke skupine. On bi zaista mogao donijeti mir, smatraju analitičari. Ali Barghouti je u zatvoru od 2002. i služi pet doživotnih kazni, dobivenih zbog vođenja napada na Izrael.

Posljednjih godina Marwan Barghouti je omiljena politička figura među mladima, ispred palestinskog predsjednika Mahmouda Abbasa i čelnika Hamasa Ismaila Haniyeha.

"Svaki put kad dođe do unutarnje krize ili rasplamsavanja odnosa s Izraelom, spomene se njegovo ime", rekao je o Barghoutiju voditelj Instituta za istraživanje i studije za Mediteran i Bliski istok (iReMMO) Jean-Paul Chagnollaud.

Marwan Barghouti - 4 (Foto: Afp)

Tko je palestinski Mandela?

Palestinski Mandela rođen je na Zapadnoj obali 1962. Tijekom Prve intifade bio je vođa studentskih prosvjeda na Sveučilištu Birzeit. Izrael ga je deportirao u Jordan 1987. i dopušten mu je povratak na Zapadnu obalu tek 1993., u sklopu sporazuma iz Osla.



Sljedeće godine postao je glavni tajnik Fataha na Zapadnoj obali. Tijekom Druge intifade navodno je organizirao napade na Izraelce, a optužen je i za osnivanje Brigade mučenika al-Aqse, vojnog krila Fataha.

“Bio je vrlo aktivan vođa Fataha i nije ubijen. To je važan detalj jer je u to vrijeme bilo mnogo ciljanih atentata. Uhićen je i ne mislim da je to bilo slučajno”, kazao je Chagnollaud za France24.

Od zatvaranja, Barghouti je bio aktivan u pokretu zatvorenika i objavljivao je razne tekstove kako bi komunicirao s vanjskim svijetom. Primjerice, pomogao je u izradi nacrta nacionalnog dokumenta o pomirenju zatvorenika iz 2006., koji su potpisali čelnici Hamasa, Fataha, Islamskog džihada, Narodne fronte za oslobođenje Palestine (PFLP) i Demokratske fronte za oslobođenje Palestine (DFLP).

U dokumentu se poziva na stvaranje palestinske države u granicama iz 1967., da se palestinski otpor ograniči na teritorije okupirane 1967., da se poštuje obostrani prekid vatre i da Palestinci zastupaju svoje pravo na otpor okupaciji u skladu s međunarodnim pravom. Njegov cilj bio je formirati koalicijsku vladu kako bi se pomaknulo s mrtve točke izazvane pobjedom Hamasa na izborima u pojasu Gaze 2006.

Pred Izraelom je velika prilika

“Blizak je s Hamasom i osoba je koja ima sposobnost okupiti ljude i zato je imao dobre izglede za pobjedu na parlamentarnim izborima 2021., čak i dok je zatvoren”, rekao je Chagnollaud.

Međutim, izbori nikad nisu održani jer ih je Abbas, predsjednik Palestinske samouprave, odgodio na neodređeno vrijeme sve dok Izrael ne dopusti održavanje izbora u Istočnom Jeruzalemu.



Međutim, stručnjaci smatraju da je pravi razlog to što se Abbas boji da će izgubiti vlast. “Prilično pouzdane izraelske i palestinske ankete dale su Barghoutiju ozbiljne šanse za pobjedu nad Abbasom. Još uvijek ima prestiž među palestinskim stanovništvom”, kaže Chagnollaud.

Izraelci stoga u rukama imaju priliku ne samo završiti aktualni sukob s Hamasom već stvoriti i temelje za dugoročniji mir ako bi Barghoutija pustili na slobodu, smatraju analitičari.



Nadanja su to i njegovih pristaša, nesklonih Hamasu, no neki smatraju da to nije moguće jer je Barghouti u zatvoru. Ali, zanimljivo je da i Hamas traži da se Barghouti pusti iz zatvora. Štoviše, traži se puštanje 6000 palestinskih zatvorenika u zamjenu za izraelske taoce, njih 242.

Barghouti je bio na vrhu popisa onih za koje su palestinske skupine tražile da budu uključeni u razmjenu zatvorenika 2003., 2007. i 2009. godine.

Prosvjed za puštanje zatvorenika iz izraelskih zatvora, a među njima je i Marwan Barghouti (Foto: Afp)

Obred otpora

U kolovozu ove godine Barghoutijeva supruga Fadwa pokrenula je međunarodnu kampanju u kojoj je pozivala na njegovo oslobađanje, a godinama se vode i kampanje da ga se nominira za Nobelovu nagradu za mir.

“Oni koji izađu iz zatvora ukrašeni su aureolom, to je neka vrsta obreda otpora. Uostalom, i prozvan je palestinskim Mandelom jer je proveo dva desetljeća iza rešetaka”, objasnio je Chagnollaud.



Francuski geopolitičar i stručnjak za Bliski istok Frédéric Encel smatra kako Barghoutiju sve te godine u zatvoru daju reputaciju poštenja, herojstva i patriotizma u očima Palestinaca: “Kada je bio šef Fataha, zalagao se za savez s Hamasom, što nije bio slučaj s ostalim pripadnicima palestinskih vlasti."

Zasad Izrael nije odgovorio na poziv Hamasa za razmjenu zarobljenika i uopće, barem javno, nije spreman pregovarati s tom terorističkom organizacijom.

“Razmjena zatvorenika te vrste vrlo je rijetka. Ali, ako bi on ipak bio pušten, mogao bi igrati određenu ulogu u pregovorima. Nažalost, u trenutnom kaosu ne vidim kako je to moguće”, smatra Chagnollaud, a Encel upozorava i na još jednu stvar koju treba imati na umu: "Ne postoji jamstvo da će Barghouti pristati preuzeti tako veliku odgovornost."