Izvanredna presica u Kopenhagenu uoči sastanka u SAD-u: "Naša poruka je jasna"

Ministri vanjskih poslova Danske i Grenlanda sastat će se u srijedu s potpredsjednikom SAD-a J. D. Vanceom i državnim tajnikom Marcom Rubiom, rekao je danski ministar vanjskih poslova u utorak, u jeku prijetnji predsjednika Donalda Trumpa da će preuzeti kontrolu nad tim arktičkim otokom.

Danski ministar vanjskih poslova Lars Lokke Rasmussen i njegova grenlandska kolegica Vivian Motzfeldt zatražili su sastanak nakon što je Trump nedavno pojačao prijetnje preuzimanjem Grenlanda, autonomnog teritorija pod Kraljevinom Danskom.

Sastanak će se održati u Bijeloj kući, podijelio je Rasmussen.

Dan uoči sastanka, čelnici Danske i Grenlanda zajednički su iz Kopenhagena poslali poruku da ne namjeravaju popuštati američkim pritiscima vezanima uz status Grenlanda. Danska premijerka Mette Frederiksen i grenlandski premijer Jens-Frederik Nielsen istupili su pred medije naglašavajući jedinstven stav Kraljevine Danske, u trenutku kada su odnosi sa SAD-om dodatno zaoštreni.

Jens-Frederik Nielsen i Mette Frederiksen - 4 Foto: AFP

Frederiksen se u svom obraćanju osvrnula na ton koji iz Washingtona dolazi prema Kopenhagenu, ne skrivajući nezadovoljstvo načinom na koji se vodi komunikacija.

"U posljednje vrijeme bilo je mnogo uvreda. Mi želimo dijalog i suradnju, ne tražimo sukob. No poruka je jasna i nepromijenjena: Grenland nije na prodaju. To govorimo od samog početka", poručila je danska premijerka.

Dodala je kako je ključno ustrajati na demokratskim principima i pravilima međunarodnih odnosa. Prema njezinim riječima, upravo je to temelj na kojem Danska vidi odnos sa Sjedinjenim Državama. "Ono što možemo ponuditi SAD-u je demokratska suradnja", naglasila je.

Sličan stav iznio je i grenlandski premijer Jens-Frederik Nielsen, koji je jasno odbacio svaku mogućnost promjene statusa otoka ili njegove pripadnosti. Istaknuo je da Grenland ostaje dio zapadnog političkog i sigurnosnog okvira, ali unutar postojećeg odnosa s Danskom.

"Svi moraju biti potpuno svjesni jedne stvari: Grenland neće biti u vlasništvu Sjedinjenih Država, njime neće upravljati Sjedinjene Države i on neće postati dio Sjedinjenih Država. Mi biramo Dansku, biramo NATO i biramo Europsku uniju", rekao je Nielsen, prenosi The Guardian.

Na pitanje bi li Grenland ikada razmotrio neku "dovoljno dobru ponudu", grenlandski premijer nije ostavio prostora za dvojbe. Ponovio je poruku koja se posljednjih dana sve češće čuje iz Kopenhagena i Nuuka: "Grenland nije na prodaju."

Trump je prvi put iznio ideju o američkom preuzimanju Grenlanda još 2019. tijekom svog prvog mandata. No predsjednik se suočava s protivljenjem u Washingtonu, pa čak i unutar vlastite stranke.

Danska već stoljećima polaže pravo na Grenland, no teritorij se od 1979. postupno kreće prema neovisnosti, što je cilj koji dijele sve političke stranke izabrane u parlament otoka.