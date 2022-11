Ruska nafta puni američke automobile zahvaljujući "rupi" u sankcijama. Lukoilova rafinerija na Siciliji koristi do 93% ruske sirove nafte za proizvodnju benzina, kojeg zatim šalje u SAD.

Rafinerija nafte na Siciliji, u vlasništvu drugog najvećeg ruskog naftnog i plinskog diva Lukoila, služi kao prolaz za rusku sirovu naftu, koja u konačnici stiže u SAD kao benzin i drugi rafinirani naftni proizvodi, otkriva The Wall Street Journal.

Unatoč sankcijama na uvoz ruske nafte, odluka Zapada vješto je zaobiđena jer je SAD sankcionirao uvoz sirove nafte, ali ne i naftnih derivata.

Lukoilova rafinerija na Siciliji peta je najveća u Europi, a iako je prije invazije Rusije na Ukrajinu uvozila naftu iz različitih zemalja, 93 posto nafte koju sada procesuira je ruskog porijekla. Nakon što na Siciliji preradi rusku naftu u derivate, to pravno gledano postaju talijanski derivati, koji se zatim bez ograničenja tankerima prevoze do Exxonovih i Lukoilovih skladišta u New Jerseyu i Texasu, piše Jutarnji list koji navodi i kako Lukoil, kao ruska kompanija, i dalje ima benzinske postaje čak i u SAD-u te distribuira svoje proizvode u 11 američkih saveznih država. Većina od 230 Lukoilovih postaja u SAD-u su franšize, ne fizičko vlasništvo Lukoila.

Medijska nagađanja spominju kako SAD i EU "svojim građanima serviraju potpuno drugačije javne narative o odnosima s Rusijom", te da u svemu ovome imaju obostrani interes.

Prema šestom paketu sankcija, embargo na uvoz ruske sirove nafte te rafiniranih proizvoda stupit će na snagu 5. prosinca, što bi prema procjenama značilo i novi cjenovni udar.