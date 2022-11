Jutro u zoološkom vrtu Taronga u australskom Sydneyju počelo je burno uz najvišu razinu opasnosti jer je pet lavova napustilo svoje nastambe i šetalo uokolo.

Lavovi su primijećeni izvan svojih nastamba u 6:30 ujutro po lokalnom vremenu i oglašen je alarm "Code One", a posjetitelji su žurno evakuirani. Jedan odrasli lav Ato i četiri mladunca izašli su u prostor koji je od ostatka ZOO-a odijeljen ogradom visokom gotovo dva metra, no zbog sigurnosti svi su posjetitelji programa "Roar and Snore", koji im omogućava da prespavaju u blizini nastambe lavova u šatorima, evakuirani.

"Došli su do nas trčeći i govorili 'Ovo je alarm Code One, izađite iz šatora i trčite. Dođite odmah, ostavite stvari", kazao je Magnus Perri, jedan od posjetitelja, za lokalne medije, prenosi Reuters.

Ravnatelj Zoološkog vrta Taronga Simon Duffy kaže kako imaju spremne sigurnosne protokole za ovakve situacije i kako su odmah poduzeli sve potrebne korake.

Životinje su vraćene u svoju nastambu oko 9 sati. Nakon što su timaritelji uspavali jednog mladunca i vratili ga u nastambu, ostali lavovi ušli su sami.

ZOO je pokrenuo internu istragu o tome kako su lavovi pobjegli, a prema prvim informacijama izgleda da se radi o problemu s ogradom.

U incidentu nitko nije ozlijeđen niti je zabilježena kakva šteta, a pozvana je i policija.