Tko je najveća prijetnja Zelenskom? Ima status ratnog heroja, otkriveno da je odbio američku "urotu"

Valerij Zalužnji, ukrajinski veleposlanik u Ujedinjenom Kraljevstvu i bivši vrhovni zapovjednik Oružanih snaga, već se neko vrijeme spominje kao potencijalni nasljednik Volodimira Zelenskog. No, kako stvari stoje, on nije impresioniran ponudom – kao ni pozivima američkog potpredsjednika.

Nakon fijaska od sastanka Trumpa i Zelenskog u ožujku, JD Vance i Trumpovi suradnici istraživali su "potencijalne alternative problematičnom Zelenskom" i pokušali su kontaktirati umirovljenog generala kroz "razne diplomatske i druge kanale", ali Zalužnji, nakon konzultacija sa Zelenskijevim šefom kabineta, nije htio prihvatiti poziv.

Dužnosnik Bijele kuće rekao je za Guardian da je pokušaj poziva bio "standardni diplomatski kontakt".

Zalužnji je u Londonu od veljače prošle godine, kad ga Zelenski smijenio s mjesta načelnika vojske. S jedne strane, naviknut je na rad unutar stroge vojne hijerarhije i ostaje lojalan vladi kojoj služi. S druge strane, mnogi u Ukrajini i inozemstvu vide ga kao prirodnog sljedećeg predsjednika Ukrajine i potiču ga da pokrene političku kampanju.

U Ukrajini nisu zakazani izbori, a glasanje je pravno i tehnički nemoguće dok je zemlja u ratu. Čak ni Zelenskijevi najžešći domaći protivnici ne podržavaju održavanje glasanja sada, a i prošli sastanak Trumpa i Zelenskog prošao je u boljem ozračju. Ipak, ankete pokazuju da bi, u potencijalnom slučaju izbora, Zaslužnji, koji je uspješno odbijao ruske napade na početku rata jedini kandidat koji bi predstavljao ozbiljnu prijetnju Zelenskom.

Zalužnji nikada nije javno izjavio nikakve političke ambicije i odbija gotovo sve zahtjeve za intervjuima. Navodno je odbio i ponudu da se formalno pridruži predsjednikovom političkom timu, kako bi predstavili jedinstveni front prije budućih izbora. Obećao je odanost, ali do određene točke.Kako saznaje Guardian, obećao je da neće javno kritizirati Zelenskog dok rat traje, kao i da predsjedničkom uredu neće prirediti nikakva neugodna iznenađenja.

"Ako odlučim da želim ući u politiku, prvo ćete to čuti od mene, privatno", poručio je Andriji Jermaki, Zelenskijevom šefu kabineta.

Dugogodišnja suradnja sa Zelenskijem, ali...

Zelenski je navodno nakon prvih upozorenja u listopadu 2021. bio nesiguran je li strah od ruske invazije stvaran i smatrao je da bi čak i ako jest, pretjerane pripreme posijale paniku među stanovništvom i mogle Rusima dati izgovor koji su tražili za invaziju. Nakon što su se upozorenja pokazala točnima, Zelenski je isprva prepustio vojnu strategiju svom zapovjedniku, dok se sam usredotočio na prikupljanje međunarodne podrške za Kijev. Zelenski je postao međunarodni simbol ukrajinske otpornosti, a Zalužni je u zemlji postigao kultni status ratnog heroja. Međutim, kako se sukob odugovlačio, napetost između dvojice muškaraca rasla je. Gotovo svaki strateški sastanak završavao je neslaganjem - sve do veljače, kad je Zaslužnji dobio novu poziciju, daleko od Ukrajine.

Godinu dana kasnije ga je pokušao kontaktirati Trumpov ured, spominjala se i ostavka Zelenskog, ali je Zaslužnji odbio, dočekao Zelenskog u londonskoj zračoj luci i poručio: "Put pred nama neće biti lak, ali zajedno ćemo prevladati svaki izazov".

Valerij Zalužnji Foto: Afp

Prošli mjesec, Zalužnji je stigao u Kijev na šestodnevni summit ukrajinskih veleposlanika. Izaslanici su slušali govore Zelenskog i vojnih čelnika te posjetili područja blizu fronta u Zaporiškoj regiji. Nakon summita, Zalužnji je ostao tjedan dana u Kijevu i održao brojne sastanke s raznim političarima. Kružile su glasine da konačno ispituje članove budućeg političkog tima.

Na pitanje smatra li predsjednički ured Zalužnjog političkom prijetnjom, Zelenskijev pomoćnik Mihailo Podoljak rekao je da ga on vidi kao dio tima, kao veleposlanika u Velikoj Britaniji i da "u svakom slučaju, trenutno nema pravog političkog procesa".

Iduće pitanje je bilo što bi se dogodilo u slučaju da se ti politički procesi ponovno pokrenu, na što je Podoljak rekao da "nije spreman reći što bi se tada dogodilo i kako bi se različiti ljudi mogli ponašati".

"Sve je to vrlo nepredvidivo", poručio je.