Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Valerij Zalužnji

Tko je najveća prijetnja Zelenskom? Ima status ratnog heroja, otkriveno da je odbio američku "urotu"

Piše J. M., 26. kolovoza 2025. @ 09:59 komentari
Valerij Zalužni
Valerij Zalužni Foto: AFP PHOTO / UKRANIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE
Trumpovi najbiliži suradnici su, nakon neuspješnog sastanka u ožujku tražili i potencijalnu zamjenu Zelenskom - no on je odbio priliku.
Najčitanije
  1. Uragan Erin stiže prema Europi
    Ostaci uragana

    Pogledajte što ide prema Europi, a zahvatit će i Mediteran: "Očekujte dinamičan kraj mjeseca..."
  2. Potres pogodio Sisak i okolicu
    Treslo se tlo

    Potres pogodio Sisak i okolicu: "Grmljavina, kuća se tresla", "Zatreslo Željezaru"
  3. Škola
    Alarm u školama

    Alarm u školama: "Taj pritisak mora se na bilo koji način pokušati smanjiti"

Komentirajte clanke na portalima Nove TV i osvojite vrijedne nagrade

Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević održat će konferenciju za medije
Kvaliteta života
Zagreb kao Berlin i Budimpešta: Gradonačelnik predstavlja novu uslugu javnog prijevoza
Ukrajinski veleposlanik Valerij Zalužnji odbio JD Vancea, ali mogao bi biti najveća prijetnja Zelenskom
Valerij Zalužnji
Tko je najveća prijetnja Zelenskom? Ima status ratnog heroja, otkriveno da je odbio američku "urotu"
Velike razlike u cijenama goriva u Europi: Pogledajte gdje je najskuplje, a gdje najjefitinije
Energetika
Velike razlike u cijenama goriva u Europi: Pogledajte gdje se nalazi Hrvatska
Stigle su nove cijene goriva! Pogledajte gdje je najjeftinije, a gdje najskuplje
Od ponoći
Stigle su nove cijene goriva! Pogledajte gdje je najjeftinije, a gdje najskuplje
USKOK podignuo optužnicu protiv dvojice zbog trgovanja utjecajem
ZBOG TRGOVANJA UTJECAJEM
Podignuta optužnica protiv dvojice koju je prozvao Mamić: "Spremni smo te osloboditi..."
Muškarac smrtno stradao u naletu vlaka na zagrebačkom Glavnom kolodvoru
Policijska istraga
Vlak udario muškarca u Zagrebu, poginuo je na mjestu: "Nije stigao prijeći..."
Pogledajte što ide prema Europi, a zahvatit će i Mediteran: "Očekujte dinamičan kraj mjeseca..."
Ostaci uragana
Pogledajte što ide prema Europi, a zahvatit će i Mediteran: "Očekujte dinamičan kraj mjeseca..."
Sve je teže doći do nastavnika matematike, fizike i kemije
Alarm u školama
Alarm u školama: "Taj pritisak mora se na bilo koji način pokušati smanjiti"
Neredi u švicarskom gradu Lausanne zbog smrti tinejdžera u policijskoj potjeri
nakon pogibije tinejdžera
VIDEO Izbili veliki neredi: Miran europski grad u plamenu, pretučen desničarski političar
Potres pogodio Sisak i okolicu: "Zatreslo Željezaru"
Treslo se tlo
Potres pogodio Sisak i okolicu: "Grmljavina, kuća se tresla", "Zatreslo Željezaru"
Mladić u Italiji pronađen mrtav pred računalom
UŽAS U ITALIJI
Misteriozna smrt: Roditelji pronašli sina mrtvog pred računalom, ono što je imao na licu zaprepastilo ih je
Požar u luci u Hamburgu
KAOS U HAMBURGU
Gori najveća njemačka luka! Odjekuju eksplozije, stanovnici upozoreni: "Zatvorite vrata i prozore"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Pogledajte što ide prema Europi, a zahvatit će i Mediteran: "Očekujte dinamičan kraj mjeseca..."
Ostaci uragana
Pogledajte što ide prema Europi, a zahvatit će i Mediteran: "Očekujte dinamičan kraj mjeseca..."
Potres pogodio Sisak i okolicu: "Zatreslo Željezaru"
Treslo se tlo
Potres pogodio Sisak i okolicu: "Grmljavina, kuća se tresla", "Zatreslo Željezaru"
Mladić u Italiji pronađen mrtav pred računalom
UŽAS U ITALIJI
Misteriozna smrt: Roditelji pronašli sina mrtvog pred računalom, ono što je imao na licu zaprepastilo ih je
show
Gdje je danas Madison Pettis?
Hit na Instagramu
Sjećate li se preslatke djevojčice iz filma s The Rockom? Danas je prava ljepotica
Maja Šuput privukla pažnju s Bloomom na Špancirfestu
seksi haljina za šetnju!
Glavne zvijezde Špancirfesta: Pogledajte zašto su se svi okretali za Majom i Bloomom!
Stefano Gabbana i Francesco Broccio na odmoru u Španjolskoj
uživali u prisnim trenucima
Jedan od najpoznatijih muškaraca na svijetu više ne skriva novog partnera!
zdravlje
Kada je najbolje jesti jogurt za zdravlje crijeva, mršavljenje i jače kosti?
Vrijeme je itekako važno
Kada je najbolje jesti jogurt za zdravlje crijeva, mršavljenje i jače kosti?
5 lijekova koje ne biste trebali miješati s magnezijem
Pazite!
5 lijekova koje ne biste trebali miješati s magnezijem
Najotrovnije biljke u Hrvatskoj: Ovih osam morate znati!
Budite oprezni!
Najotrovnije biljke u Hrvatskoj: Ovih osam morate znati!
zabava
Vozač BMW-a iznenadio potezom, snimka njegova podviga postala je hit
Tko bi rekao...
Vozač BMW-a iznenadio potezom, snimka njegova podviga postala je hit
Mislite da znate puno? Ovaj kviz će vas brzo razuvjeriti
Pokažite što znate!
Mislite da znate puno? Ovaj kviz će vas brzo razuvjeriti
Registracija iz SAD-a postala hit u Hrvatskoj! Pogledajte zašto
Zanimljivo
Registracija iz SAD-a postala hit u Hrvatskoj! Pogledajte zašto
tech
Znanstvenici otkrili neočekivanu posljedicu pandemije: Čak i kod ljudi koji nikada nisu bili zaraženi
Mogu li te promjene nestati?
Otkrili neočekivanu posljedicu pandemije: Čak i kod ljudi koji nikada nisu bili zaraženi
Potražnja za ovim automobilima je nevjerojatna, a uskoro napokon stižu i u Europu
Na struju
Potražnja za ovim automobilima je nevjerojatna, a uskoro napokon stižu i u Europu
AI u prvom planu: Stiže nasljednik najboljeg telefona na svijetu
Predstavljena 4 modela
AI u prvom planu: Stiže nasljednik najboljeg telefona na svijetu
sport
FARSKI OTOCI – HRVATSKA Evo kad počinje prijenos, Vatreni se pripremaju za susjede
VRAĆAJU SE VATRENI
FARSKI OTOCI – HRVATSKA Evo kad počinje prijenos, Vatreni se pripremaju za susjede
Transferi: Como odbio 70 milijuna eura iz Tottenhama za Nicu Paza
Ne puštaju ga
Loše vijesti za Martina Baturinu: Talijani odbili 70 milijuna eura iz Londona
Slavni talijanski list "popljuvao" Milan: "Modrić je s 39 godina i 11 mjeseci bio najbolji"
"Spori, predvidljivi..."
Slavni talijanski list "popljuvao" Milan: "Modrić je s 39 godina i 11 mjeseci bio najbolji"
tv
Zlatni kavez: Gotove su sve njihove muke - počinju živjeti svoju bajku!
ZLATNI KAVEZ
Gotove su sve njihove muke - počinju živjeti svoju bajku!
Daleki grad: Potpuno je bespomoćna - može li išta učiniti?
DALEKI GRAD
Daleki grad: Potpuno je bespomoćna - može li išta učiniti?
Daleki grad: Našla se u bezizlaznoj situaciji - napadnuti su sa svih strana
DALEKI GRAD
Našla se u bezizlaznoj situaciji - napadnuti su sa svih strana
putovanja
Najbolje čuvana tajna Kvarnera: Otok tirkiznog mora i filmskih zalaza na kojem kuglica sladoleda košta manje nego na kopnu
Otok Unije
Najbolje čuvana tajna Kvarnera: Otok tirkiznog mora i filmskih zalaza na kojem kuglica sladoleda košta manje nego na kopnu
Tjedni jelovnik ostaci iz hladnjaka 25.8. do 31.8.2025.
Tjedni jelovnik
7 finih jela za svaki dan ovoga tjedna koja se rade kada treba "počistiti" ostatke iz hladnjaka
Plaža za domaće na hrvatskom jugu: Odlična atmosfera, divno more i ponešto za svaki gušt
Bilin žal
Plaža za domaće na hrvatskom jugu: Odlična atmosfera, divno more i ponešto za svaki gušt
novac
U nama susjednoj zemlji kineske kompanije ruše rekorde – prvi put zaradile više od milijarde eura
PRESKOČILE MAGIČNU GRANICU
U nama susjednoj zemlji kineske kompanije ruše rekorde – prvi put zaradile više od milijarde eura
Londonu od 5. rujna prijeti potpuni kaos – evo što očekuje milijune stanovnika i posjetitelja
Na rubu paralize
Londonu od 5. rujna prijeti potpuni kaos – evo što očekuje milijune stanovnika i posjetitelja
Usporedili smo slovenske i hrvatske plaće. Evo koji sektori briljiraju kod susjeda
razlika sve manja
Usporedili smo slovenske i hrvatske plaće. Evo koji sektori briljiraju kod susjeda
lifestyle
Recept za liker od smokve
Najbolji recept
Dijelimo s vama jednostavni recept za liker od smokve, ne morate čekati tjednima
Danijela Martinović u trapericama ukrašenim citatima i anđelom
BAŠ SU TOP
Danijela Martinović pobrinula se da njezine traperice budu mamac za poglede, ovakve ne viđamo često
Maja Šuput u natikačama Oran modne kuće Hermes
SVI IH ŽELE
Maja Šuput nije odoljela najtraženijim natikačama na svijetu, sviđaju li se vama?
sve
FARSKI OTOCI – HRVATSKA Evo kad počinje prijenos, Vatreni se pripremaju za susjede
VRAĆAJU SE VATRENI
FARSKI OTOCI – HRVATSKA Evo kad počinje prijenos, Vatreni se pripremaju za susjede
Gdje je danas Madison Pettis?
Hit na Instagramu
Sjećate li se preslatke djevojčice iz filma s The Rockom? Danas je prava ljepotica
Maja Šuput privukla pažnju s Bloomom na Špancirfestu
seksi haljina za šetnju!
Glavne zvijezde Špancirfesta: Pogledajte zašto su se svi okretali za Majom i Bloomom!
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene