Ukrajinski predsjednik uoči susreta s Trumpom: Ovo su granice koje nećemo prijeći

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski otputovao je u Sjedinjene Američke Države na susret s predsjednikom Donaldom Trumpom, a uoči razgovora jasno je definirao granice preko kojih Ukrajina ne namjerava prijeći.

Poručio je da nema govora o odricanju od teritorijalnog integriteta zemlje niti o prepuštanju kontrole nad nuklearnom elektranom Zaporižja, uz istodobni zahtjev za čvrstim sigurnosnim jamstvima, navodi Kyiv Post.

Tijekom online obraćanja novinarima rekao je da se nalazi u zrakoplovu na putu prema Floridi, uz kratko zadržavanje u Kanadi.

Potvrdio je i da će se sastati s kanadskim premijerom Markom Carneyem.

Dodao je kako planiraju zajednički, putem interneta, komunicirati s europskim čelnicima, raspraviti otvorena pitanja, razmijeniti informacije o dokumentima koje će on analizirati s američkim predsjednikom te otvoriti sve osjetljive teme.

Govoreći o mogućim ustupcima, Zelenski je naglasio da postoje pitanja o kojima se ne može pregovarati.

Istaknuo je da ukrajinski narod ima jasne crvene linije, koje uključuju državni teritorij i nuklearnu elektranu Zaporižja, te da Ukrajina ni pod kojim okolnostima neće pravno priznati bilo kakve promjene po tim pitanjima.

Dodao je i da će se prije donošenja bilo kakvih ključnih odluka vlasti savjetovati s građanima, istaknuvši kako je volja naroda temelj svega.

Kao središnje pitanje ponovno je istaknuo sigurnosna jamstva.

Podsjetio je da je Rusija pokrenula opsežnu agresiju na Ukrajinu te da je njihov odgovor, čak i u kontekstu razgovora o miru, jasan. Prema njegovim riječima, svaki korak prema pregovorima mora biti popraćen snažnim i vjerodostojnim jamstvima sigurnosti kako bi se osigurala zaštita zemlje.

Dok se Zelenski sprema za dolazak u Trumpovu rezidenciju na Floridi, gdje namjerava razgovarati o detaljima mogućeg mirovnog plana, iz Moskve su već stigle kritike i upozorenja.

Ukrajinski predsjednik pritom je poručio da ideje o referendumima ili izborima nisu provedive u okolnostima u kojima se zemlja trenutno nalazi.

Na kraju je još jednom upozorio na važnost kontinuirane potpore Europe u obrani od ruskih napada. Naglasio je da Ukrajina nema dovoljno dodatnih sustava protuzračne obrane, da su saveznici upoznati sa svim potrebnim detaljima te da su nužne redovite i sustavne isporuke sustava i projektila, osobito u trenutku kada Rusija koristi sve veći broj dronova i raketa u svojim napadima.

Mnogi ozlijeđeni u Kijevu tijekom ruskih napada na Ukrajinu

U međuvremenu, Rusija je izvela brojne napade projektilima i bespilotnim letjelicama na Ukrajinu preko noći te pogodila nekoliko pokrajina i glavni grad Kijev, gdje je gradonačelnik Vitalij Kličko u subotu rekao da je ozlijeđeno najmanje 19 osoba. Zbog napada su u dvama neboderima u gradu izbili veliki požari, rekao je Kličko na komunikacijskoj platformi Telegram.

Broj ozlijeđenih je narastao tijekom jutra, a spasioci su izašli na teren i radi drugih oštećenih stambenih zgrada. Grijanje nije radilo u tisućama domova u gradu s tri milijuna stanovnika, a zabilježeni su i nestanci električne energije.

"Trenutno je bez centralnog grijanja preko 2600 stambenih zgrada, 187 dječjih vrtića, 138 škola i 22 socijalne zgrade", kazao je Kličko.

"Opskrbljivački energije i lokalne vlasti rade kako bi obnovili opskrbu električnom energijom i grijanje", dodao je.

Sirene za zračnu uzbunu čule su se diljem zemlje tijekom napada, koji je također pogodio Černihivsku, Mikolajivsku, Harkivsku i Žitomirsku oblast, objavilo je ukrajinsko ratno zrakoplovstvo.

Ukrajinski mediji izvijestili su da je Rusija u napadu koristila i nadzvučne projektile Kinžal, a navodno je nastojala pogoditi energetsku infrastrukturu.

Ukrajina se od ruske invazije brani od veljače 2022.

Najnovijim napadima, Rusija povećava vojni pritisak uoči razgovora između ukrajinskog predsjednika i njegovog američkog kolege Donalda Trumpa zakazanog za nedjelju na Floridi.

Očekuje se da će Zelenski u razgovoru s Trumpom ponovo naglasiti uvjete Kijeva za pregovore. Ukrajinski vođa odbacuje bilo kakvu predaju u sklopu mira koji bi joj bio nametnut pod uvjetima Moskve.

Među najnovijim vojnim žrtvama, Denis Kapustin, zapovjednik skupine ruskih dobrovoljaca (RDK) koji se bore protiv Moskve, poginuo je u napadu dronom u dijelu ukrajinske Zaporiške oblasti kojim upravlja Kijev.

RDK je to objavio na Telegramu, obećavši odmazdu za smrt "White Rexa", kako je glasio Kapustinov pozivni znak.

Osim što brani ukrajinski teritorij, RDK je u prošlosti vojnicima i opremom upao na ruski teritorij te tamo privremeno zauzeo nekoliko mjesta.