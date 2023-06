U Ukrajinu stigao kanadski premijer i donio važnu vijest, a Zelenski potvrdio: ''Počela je protuofenziva, prenesite to Putinu''

Prvi je to jučer izjavio predsjednik Rusije, a Volodimir Zelenski mu danas putem novinara poručuje da je ukrajinski vojni vrh doista dobro raspoložen. Situaciju na terenu nemoguće je provjeriti.

Britansko Ministarstvo obrane kaže da je na istoku i jugu Ukrajine u posljednjih 48 sati pokrenut niz akcija te je ruska obrana na više mjesta probijena.

"Zanimljivo je što je Putin rekao o protuofenzivi. Važno je da Rusija uvijek osjeća da im nije ostalo još mnogo vremena, prema mojem mišljenju. Obrambena protufenziva traje u Ukrajini. U kojoj je fazi, neću govoriti detalje", rekao je Zelenski.

Dodao je da su njegovi vrhovni generali zadovoljni. "Prenesite to Putinu", rekao je novinarima Zelenski, s kojim je bio kanadski premijer Justin Trudeau.

Britanija je objavila da je Ukrajina u posljednjih 48 sati izvela nekoliko značajnih operacija u istočnim i južnim dijelovima zemlje te da su na nekim mjestima probijene ruske linije.

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da Ukrajina u posljednja 24 sata nastavlja s "neuspješnim" pokušajima da pokrene napade na područje južno od Donjecka te u oblasti Zaporižije i grada Bahmuta.

Ruski predsjednik Vladimir Putin dan ranije je rekao da su ukrajinske snage svakako započele svoju očekivanu protuofenzivu, no da su svi pokušaji napredovanja propali uz velike žrtve: "Svi pokušaji protuofenzive zasad su propali. No ofenzivni potencijali snaga kijevskog režima za to i dalje postoje.''

Rusko ministarstvo obrane tvrdi da je Ukrajina u 24 sata izgubila oko 1,2 tisuće vojnika, 40 tenkova i nekoliko zrakoplova, uključujući MiG-29 i Su-25.

Deseci tisuća ruskih vojnika mjesecima su kopali rovove i gradili obranu na prvoj liniji bojišnice dugoj tisuću kilometara, u očekivanju napada za koji se smatra da će njime pokušati presjeći kopneni pristup Krimu.

Trudeau stigao u Kijev

Trudeau, koji je u subotu stigao u iznenadni posjet Kijevu, rekao je da je uništenje brane Kakhovka u južnoj Ukrajini, koje je izazvalo poplave, izravna posljedica ruske invazije.

Zajedno sa svojim ukrajinskim kolegom Zelenskim, Trudeau nije otišao toliko daleko da izravno okrivi Moskvu za eksploziju koja je uništila branu hidroelektrane na Dnjepru, dok dva zaraćena tabora odbacuju odgovornost za ovu katastrofu.

Poplave koje su uslijedile zahvatile su i područja pod ukrajinskom kontrolom i ona pod ruskom okupacijom na obje obale rijeke, ubivši nekoliko ljudi i ozlijedivši desetke.

"Svi smo vidjeli štetu prouzročenu urušavanjem brane hidroelektrane Kakhovka... Ovo je izravna posljedica rata koji je vodila Rusija", rekao je Trudeau.

"U našim glavama nema apsolutno nikakve sumnje da je rušenje brane izravna posljedica odluke Rusije da napadne zemlju", rekao je Trudeau novinarima.

Kanadski premijer odmah je najavio pomoć od 10 milijuna dolara za pomoć Ukrajini u suočavanju s posljedicama i 500 milijuna kanadskih dolara dodatne vojne pomoći ukrajinskim snagama koje su u napadu.

"Osim toga, danas objavljujem da će Kanada sudjelovati u multinacionalnim naporima za obuku borbenih pilota i u održavanju i podršci ukrajinskom programu borbenih zrakoplova", rekao je.

Prethodno je Trudeau položio vijenac u spomen palim vojnicima u Kijevu.

Zamjenik ukrajinskog ministra obrane Oleksandr Poličhuk uručio je Trudeauu kutiju s dijelovima rakete koja je pala na Odesu, glavnu ukrajinsku luku na Crnom moru.

Pročitajte i ovo Žestoke borbe Ukrajinci napredovali u blizini Bahmuta: "Iskoristili smo činjenicu da neprijatelji ne poznaju područje"

"To je malo sjećanje na to kako je Ukrajina patila od ruskih raketnih napada", rekao je Poličhuk.

Skupina ukrajinskih vojnika koji su obučavani u Kanadi također je razgovarala s kanadskim premijerom.

Kanada, koja ima veliku ukrajinsku dijasporu, jedna je od glavnih pristaša Kijeva, pruživši značajnu vojnu pomoć i obučila više od 36.000 ukrajinskih vojnika. Sudjeluje i u sankcijama protiv Rusije.

