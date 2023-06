Milanović o uvođenju obaveznog vojnog roka: "Vidimo u Ukrajini da ne ide bez ljudi, a onda se to pretvori u topovsko meso"

Predsjednik Zoran Milanović komentirao je u subotu u Vrlici grafite koji su nastali na pet lokacija u Zagrebu nakon što je poklič Slava Ukrajini izjednačio s nacističkim pozdravom i ZDS-om. Milanovića se na grafitima uspoređuje s - Vladimirom Putinom.

"Pod pokličem Slava Ukrajini su se borili ljudi, bešćutne ubojice, prema kojima su ustaše bili kavaliri. Znam koliko se puta maltretiralo predsjednika Tuđama da se ne koriste pozdravi koji su se povezivali s nacističkim konotacijama, tako je sad s pozdravom Slava Ukrajini… Kad mi netko dođe u Skupštinu Grada na dodjelu nagrada i iz čista mira urla ZDS, Sigh Heil ili Slava Ukrajini, onda je to moram osuditi na neki način, što je najpristojnije moguće. To je poklič pod kojim su ljudi regrutirani u SS diviziju u Ukrajini. Ovo prvi put da neki vandali to rade, baš me zanima tko stoji iza njih, Ukrajinci sigurno ne, možda HDZ, ali to su prije svega vandali koji uništavaju imovinu," rekao je predsjednik odgovarajući na pitanja novinara.

Kad je riječ o njegovoj povezanosti s Vladimirom Putinom što mu se također imputira u kontekstu antiukrajinskih stavova, Milanović je ponovio kako nije on zvao ruskog predsjednika u posjet Hrvatskoj već ministar Gordan Grlić Radman.

"Kad sam vidio da je u Ukrajini "đava sriću odnio" kako se veli u Dalmaciji, shvatio sam da se moram povući. Svi mi imamo njihove krvi na rukama", kazao je Milanović.

Komentirao i mogućnost ponovnog uvođenja obaveznog vojnog roka.

"To je jako ozbiljna tema, o tome treba razgovarati u državi. Ali kako da razgovaram kad se šef izvršne vlasti ne želi sastati u okviru Vijeća za nacionalnu sigurnost jer sam mu valjda uvrijedio mater. Al nisam ništa rekao osim da su mu roditelji bili režimski ljudi. Pa to nije uvreda", ustvrdio je predsjednik.

Rekao je da kad je u pitanju uvođenje vojnoj roka želi čuti više mišljenja.

"Iskreno, ne znam. želim čuti više mišljenja. Vidimo u Ukrajini da ne ide bez ljudi. A onda se to u jednom trenutku pretvara u topovsko meso. A naši ljudi se u to nisu dali uvući ni '91. ni '95.

Posao vojnika je da ubije u ime države. I onaj tko je toga svjestan je onaj tko na sebe preuzima ogroman teret. Takvih je u ovom našem ratu bili jako malo", zaključio je predsjednik.

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske sudjelovao je u Vrlici na obilježavanju 30. obljetnice obrane Velog vrha.