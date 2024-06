U ukrajinskom napadu na Belgorod jedna osoba poginula: Oštećene zgrade i automobili

Starija je žena poginula, četvero je ljudi ranjeno, a deseci su zgrada oštećeni u višestrukim ukrajinskim napadima na regiju Belgoroda, rekao je u utorak guverner južne ruske regije koja graniči s Ukrajinom. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su sustavi protuzračne obrane uništili ukupno 29 dronova koje je lansirala Ukrajina iznad teritorija regije.

Civilian homes damaged after six Ukrainian UAVs attack Russia’s Belgorod region

Governor Gladkov reported that two people were injured and published footage of the damage.