Najbogatiji Ukrajinac kupio jedan od najskupljih stanova u povijesti tržišta nekretnina

Najbogatiji Ukrajinac, milijarder Rinat Ahmetov kupio je luksuzni stan u Monaku za 471 milijun eura, čime je ta transakcija postala jedna od najvećih u povijesti tržišta nekretnina.

Riječ je o stanu na pet etaža s ukupno 21 prostorijom, smještenom uz more u četvrti Mareterra, jednom od najprestižnijih novih projekata u toj kneževini.

Nekretninu je kupila holding kompanija System Capital Management (SCM), u vlasništvu Ahmetova. Stan se nalazi u zgradi Le Renzo i prostire se na oko 2500 kvadrata, ne računajući balkone i terase s pogledom na Sredozemno more, piše The Business Times.

Monako Foto: Afp

U sklopu stana nalaze se privatni bazen, jacuzzi te najmanje osam parkirnih mjesta.

Podaci o kupnji, koja je dovršena 2024. godine, potječu iz zemljišnih knjiga Monaka, ali i iz internih dokumenata i elektroničke pošte u koje je imao uvid Bloomberg Businessweek.

Iz Ahmetove kompanije potvrdili su ulaganje u projekt, ali nisu željeli iznositi detalje o nekretnini ni cijeni.

Procijenjena cijena od 471 milijun eura nadmašuje dosadašnje rekordne prodaje, uključujući luksuznu vilu u Londonu koju je prodao investitor Nick Candy za više od 350 milijuna dolara te penthouse u New Yorku koji je kupio menadžer hedge fonda Ken Griffin za oko 240 milijuna dolara.

Monako je već godinama najskuplje tržište nekretnina na svijetu, ponajprije zbog ograničenog prostora i statusa porezne oaze. Projekt Mareterra izgrađen je na umjetno proširenom zemljištu tijekom deset godina i obuhvaća 114 luksuznih vila, kuća i stanova, okruženih vrtovima, lukom i šetnicom.

Ahmetov je kupoprodajni ugovor potpisao neposredno prije ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, koja je kasnije snažno pogodila njegovo poslovno carstvo, uključujući energetski sektor.

Prema Bloombergovom indeksu milijardera, Ahmetov raspolaže imovinom većom od sedam milijardi dolara. Njegovo bogatstvo temelji se na kompaniji SCM, najvećem industrijskom konglomeratu u Ukrajini, s ulaganjima u metalurgiju, rudarstvo, energetiku i nekretnine.

Ahmetov je i ranije ulagao u luksuzne nekretnine. Prije šest godina kupio je povijesnu vilu Les Cedres na Azurnoj obali za oko 200 milijuna eura. Ta nekretnina u Saint-Jean-Cap-Ferratu nekoć je pripadala belgijskom kralju Leopoldu II. Još 2011. godine navodno je kupio i penthouse u londonskom kompleksu One Hyde Park, jednom od najprestižnijih u gradu.

Vila Les Cedres Foto: Afp

Prema procjenama agenata za nekretnine, cijene u projektu Mareterra prelaze i 100.000 eura po kvadratu. Trenutačno se jedan trosobni stan u tom području prodaje za oko 76 milijuna eura, dok najam četverosobnih i peterosobnih stanova doseže oko 150.000 eura mjesečno.

Službeni podaci pokazuju da je četvrt Larvotto, u kojoj se nalazi Mareterra, postala najskuplja u Monaku po cijeni po kvadratu.

"Monako ostaje jedno od najekskluzivnijih i najotpornijih tržišta nekretnina na svijetu, obilježeno ograničenom ponudom i stalno visokom međunarodnom potražnjom", navodi se u izvješću konzultantske kuće Savills objavljenom u ožujku.