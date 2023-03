U selu u zaleđu Šibenika, nesvakidašnja situacija. Mještane su posvađale ovce. Njihovo blejanje i smrad, tvrde seljani, ometaju im normalan život. Ali tjeraju i turiste iz sela. U cijelu se priču uključilo i komunalno redarstvo te donijelo odluku da ovce moraju van iz sela jer su preblizu ljudima.

Vjerovali ili ne, blejanje ovaca uzburkalo je strasti u zaseoku Brkići u zaleđu Šibenika.

"Kratko i jasno, smetam im ja, nažalost, smetam im ja“, rekao je vlasnik OPG-a Goran Brkić.

Mještanima ne smeta samo on, već i njegovih 300 ovaca: "Svi se sa turizmom bave, imaju po par apartmana i sad im moje ovce smetaju. Tobože, smrde. I još kažu da sam ja luđak što čuvam ovce“, naglasio je nezadovoljan Brkić

Stočar tvrdi da njegova obitelj stoku uzgaja desetljećima. Međutim, na papirima piše da OPG ima od 2008. godine. Poticaje prima, doprinose plaća. Ali krajem siječnja u ruke mu je stiglo rješenje iz šibenske Gradske uprave u kojem stoji da u roku od 90 dana mora ukloniti ili izmjestiti ovce iz sela. Žalio se, pisao Ministarstvu.

Reporterka Sanja Jurišić istaknula je da je Ministarstvo poljoprivrede odgovorilo i na upit Dnenvika Nove TV. Oni kažu nemaju ništa s Odlukom o komunalnom redu Grada Šibenika. Iz Grada Šibenika jasno kažu da gospodin Brkić ne bi smio držati ovce u ovoj tu štali, na udaljenosti manjoj od 50 metara od stambenih objekata i nerazvrstane ceste koja prolazi ovim naseljem, prema rješenju koje je dobio.

"Ja nemam s njima di, nego pod vedro nebo. A da ja istjeram 300 ovaca i 250 janjaca pod vedro nebo, pa di toga ima?“, upitao je Brkić.

I dok stočar tvrdi jedno, susjedi, na čiju inicijativu je na OPG i stiglo komunalno redarstvo, tvrde drugo. Šalju fotografije iz studenoga prošle godine. Ukazuju na nered oko štale. Kažu da nije istina da su ovce ovdje godinama, nego od lani. Niti je, tvrde, istina da gospodin koji drži stoku živi ovdje.

"Je li osjetite smrad? Je li osjetite? Neka tu štalu izbaci van sela. Ok, neka on izvoli, neka on živi kako hoće živjeti, mi ne želimo tako živjeti“, ljutito je odgovorio susjed Jakov Brkić

Zoran Brkić još je jedan od nezadovoljnih susjeda: "Razmišljamo da za djecu napravimo nekakvo igralište, nekakve sadržaje. Evo, gdje mi to možemo? On ovo neće maknuti. Kaže da je to njihovo, to nam cijeli život govori".

Pisali su, kažu, i građevinskoj inspekciji. Dnevnik Nove TV doznaje da je inspekcijski postupak u tijeku.

A dok mještani, kažu, žele da sve bude prema uakonu, ali i mir sebi i turistima, stočar tvrdi da sve prema zakonu jest. I da i turisti trebaju vidjeti kako selo živi: "On ne dođe radi mora, nego dođe radi seosokog ambijenta. Gosti snimaju ovce, i vole ih vidjeti".

Dodaje da je turizam ukrao dušu selu, a rješenje iz šibenske Gradske uprave pod upitnik mu je stavilo egzistenciju.



"I ovo još šta nas je ostalo mladih, žele da iselimo u Njemačku jer meni je stric u Münchenu. U centru grada krave žive, i to muzne krave. A na selu da ne mogu ovce.“, naglasio je vlasnik OPG-a.

