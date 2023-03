Ukrajinske snage još uvijek pokušavaju obraniti Bahmut, u kojem su iskopale nove rovove da bi zaustavile ruski napredak. Čelnik ruske plaćeničke organizacije Wagner rekao je da je grad praktički opkoljen i pozvao je Ukrajince na povlačenje.

Ruske snage mjesecima pokušavaju zauzeti Bahmut, grad u istočnoj ukrajinskoj regiji Doneck koji je postao mjesto jedne od najkrvavijih bitaka od početka rata.

"Borbe se odvijaju neprestano. Situacija je kritična", rekao je Volodimir Nazarenko, zamjenik zapovjednika Nacionalne garde Ukrajine.

"Rusi se tijekom pokušaja da zauzmu grad ne obaziru na svoje gubitke. Naš je zadatak ondje neprijatelju prouzročiti što više štete. Svaki metar ukrajinske zemlje košta ih stotine života", dodao je.

Ukrajinci su u protekla 24 sata uspjeli odbiti više od 85 ruskih napada na pet glavnih dijelova prve linije bitke za Bahmut, izvijestio je Generalni štab ukrajinske vojske.

Rusija, koja je to područje izgubila u drugoj polovici 2022. godine, tvrdi da bi zauzimanje Bahmuta bio velik korak prema osvajanju okolnog industrijskog područja. Unatoč nekim kritikama sa Zapada da će bitka za taj grad oslabiti njihovu sposobnost za daljnje ratovanje, Ukrajinci inzistiraju na obrani Bahmuta jer žele iscrpiti ruske snage i usporiti daljnji napredak u regiji.

"Treba nam što više municije. Ovdje ima mnogo Rusa i treba nam municija da bismo ih uništili. Broj neprijateljskih vojnika nije važan. Važna je tehnologija", rekao je Nazarenko.

U okolnim gradovima i selima iskopani su novi rovovi, što je znak da ukrajinske snage pokušaju uspostaviti nove obrambene položaje. Na društvenim mrežama objavljen je video na kojemu se navodno vidi da su Ukrajinci uništili most nakon što su se povukli.

⚡️The Ukrainians are blowing up the bridges in Bakhmut this morning, looks like they’re leaving. pic.twitter.com/lXNIczLraG

Jevgenij Prigožin, osnivač i čelnik ruske plaćeničke organizacije Wagner, u videu koji je danas objavljen rekao je da je Bahmut "praktički okružen" i da Ukrajinci imaju samo jedan izlaz iz grada. Prigožin je također pozvao ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da naredi povlačenje ukrajinskih snaga iz grada. Njegovu poruku možete pogledati ispod.

🇷🇺⚔️🇺🇦"Wagner practically encircled Bakhmut,there is one road left.If previously with us was fighting professional AFU Army,today we see more and more old and kids(at the end of the video)..." - Yevgeniy Prigozhin pic.twitter.com/2eE0Jb2FKe