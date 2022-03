Ukrajinski susjedi izvijestili su o manjem priljevu izbjeglica u subotu dok se vlade i volonteri muče s pronalaskom skloništa za gotovo 2,6 milijuna osoba, većinom žena i djece, koji su pobjegli od početka ruske invazije na Ukrajinu.

Pristizanje ukrajinskih izbjeglice testira izdržljivost volontera, nevladinih organizacija i vlasti u pograničnim dijelovima istočne Europe, ali i u velikim gradovima kamo odlazi većina izbjeglica.

Poljska granična straža priopćila je da je u petak stiglo 76.200 ljudi, što je pad od 12 posto u odnosu na četvrtak. Slovačka policija izvijestila je o dolasku 9.581 osobe, dok je policija u Rumunjskoj objavila da je broj dolazaka pao za 22 posto na 16.348.

Borbe bjesne sjeverozapadno od Kijeva, a mnogi ukrajinski gradovi su opkoljeni. Bombardiranja i prijetnje od ruskih zračnih napada ugrozili su pokušaje evakuacije, tvrde ukrajinski dužnosnici.

Gradonačelnik Przemysla, poljskog grada sa 60.000 stanovnika blizu graničnog prijelaza Medyka, rekao je da u petak pristiglo 18.000 ljudi, u četvrtak 23.000, a na vrhuncu ih je bilo više od 50.000.

Wojciech Bakun rekao je da mu je potrebna podrška za pripremu smještaja za 2.000 do 3.000 ljudi u Przemyslu.

"Imam zgrade, ali treba ih prilagoditi, za to bi trebalo 10 do 20 milijuna zlota (2,28 do 4,57 milijuna dolara). Ne mogu to financirati iz općinskog proračuna jer imamo i druge potrebe, to bi mogla biti sredstva iz Europske unije ili iz vlade", rekao je.

Skoro 2,6 milijuna izbjeglica pobjeglo iz Ukrajine

Veronika Zhushman (32) putuje sa svojom šestogodišnjom kćerkom, majkom i mlađom sestrom iz Vasilkiva u Kijevskoj oblasti, a provele su noć u sportskoj dvorani u srednjoj školi u gradu.

U subotu rano ujutro ju je probudilo upozorenje o bombardiranju s mobitela druge izbjeglice.

"Nisam dobro spavala od početka invazije. Čim se alarm oglasio, ponovno sam se zabrinula", rekla je.

UNHCR je izvijestio da je gotovo 2,6 milijuna izbjeglica pobjeglo iz Ukrajine, a među njima se 1,6 milijuna uputilo u Poljsku.

Izbjeglice pokušavaju stići do gradova sa uspostavljenim ukrajinskim zajednicama te većim izgledima za pronalazak posla.

U prijestolnici Varšavi, gradu s 1,8 milijuna stanovnika prije ruskog napada, izbjeglice sada čine više od 10 posto stanovništva, rekao je gradonačelnik u petak.

No izbjeglice se klone sjevernog poljskog grada Olsztyna, južno od ruske enklave Kalinjingrada, kaže Bozena Szymanowska.

"Živim u prekrasnom mjestu, mogla bih primiti 10 osoba. No nitko ne želi doći u Olsztyn. Ne žele biti blizu Rusa, a granica nije daleko", rekla je.

Policija upozorava na prevarante

Mađarska je zasad primila više od 230.000 izbjeglica, u petak joj je stiglo 10.530 ljudi. Rumunjska je izvijestila o 380.866 izbjeglica, uključujući 16.348 u petak.

Slovačka je priopćila da je ušlo 185.660 ljudi, ali većina nastavlja svoj put dalje prema zapadu. Zapadna ruta često odvede do Češke u kojoj je oko 200.000 izbjeglica prema procjeni dužnosnika.

Češka policija upozorila je izbjeglice na prevarante koji nude pomoć u obradi zahtjeva za vizom, pomoć u zamjenu za novac ili uzimaju osobne podatke koji bi se mogli zloupotrijebiti za krađu ili pranje novca.

Policija je pozvala na oprez i zbog sumnjivih ponuda za posao koje bi mogle dovesti do prisilne prostitucije ili trgovine ljudima.

Rusija invaziju na Ukrajinu naziva "posebnom vojnom operacijom" za razoružavanje susjedne zemlje i svrgavanje "neonacističkih" lidera.

Kijev i zapadni saveznici tvrde da je to neutemeljeni izgovor za invaziju na zemlju s 44 milijuna stanovnika.