FOTO/VIDEO Novi ruski napad na Donjeck: "Čovjeka s ozlijeđenom bebom izvlačili ispod ruševina"

U novom ruskom napadu u istočnoj ukrajinskoj regiji Donjeck poginula je jedna poginula osoba, deset ih je ranjeno, a kako se čini četiri osobe su zarobljene pod ruševinama, poručio je Ihor Klimenko, ukrajinski ministar unutarnjih poslova.

Rusija je ispalila šest projektila na tri grada u regiji koju su većim dijelom okupirale ruske snage, rekao je Klimenko u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram.

"Pokrovsk, Novohrodivka i Mirnohrad našli su se pod vatrom. U granatiranju je ozlijeđeno 10 ljudi, uključujući četvero djece. Za još petero ljudi se traga pod ruševinama", rekao je ministar.

Kasnije su vlasti u Donjecku priopćile da su spasioci pronašli jedno tijelo, dok su četiri osobe, uključujući jedno dijete, još uvijek pod ruševinama.

Russian forces launched S-300 missile attacks on Donetsk's Pokrovsk district last night. 10 civilians injured, including 4 children, the youngest just 6 months old. Rescue efforts underway for at least 4 more trapped under rubble. pic.twitter.com/JBx6kmoCDw