Kada možemo očekivati snježne pahulje? Meteorolog Nikola Vikić-Topić otkriva što nas čeka

Sa zapada nam se približava nova ciklona s toplom frontom koja će se u petak premještati preko Hrvatske. Zbog toga ćemo imati izraženo južno strujanje, nešto kiše, ali i prilično visoku temperaturu za prvi dan prosinca - ponegdje i do 20 stupnjeva.

Ujutro će biti umjereno do pretežno oblačno, povremeno će padati kiša, osobito u Gorskom kotaru, Lici i na sjevernom Jadranu gdje će biti obilnija, no malo je moguće i u Dalmaciji te središnjoj Hrvatskoj. S druge strane, najmanja mogućnost za kišu je u Slavoniji, gdje će biti i sunčanih razdoblja.

Južina će zavladati cijelom zemljom. Na moru će puhati jako jugo i oštro, a u unutrašnjosti umjeren do jak jugozapadnjak. Zbog toga će jutro posvuda biti relativno toplo – najniža temperatura na kopnu od 5 do 11 stupnjeva, a na obali 13 do 17.

Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno, uz više sunca nego ujutro, osobito u južnim i jugoistočnim predjelima. No povremeno će biti i kiše. Ona je pak vjerojatnija u Zagorju, Međimurju i Podravini. Puhat će umjeren jugozapadnjak, koji će poslijepodne i navečer, Okretati na sjeverac, prvo na sjeveru. Najviša temperatura će jako ovisiti o tom vjetru. Generalno će na sjeveru biti hladnije, a na jugu toplije. Zatim navečer posvuda zahladnjenje…

U Slavoniji promjenjivo oblačno i vjetrovito, sa sunčanim razdobljima. Najviše će ih biti duž Posavine te u Baranji i Srijemu, dok u Podravini, osobito zapadnoj, može pasti i malo kiše. Zbog južine će biti vrlo toplo za doba godine, uglavnom između 17 i 20 stupnjeva, samo na zapadu malo niže. Puhat će umjeren do jak jugozapadni vjetar.

U Istri, Primorju i gorju promjenjivo oblačno. Općenito će biti manje oblaka i kiše te više sunca nego ujutro, a najveća mogućnost za još kiše je na Kvarneru i u Gorskom kotaru. (Na obali će puhati jako jugo i oštro, a u gorju umjeren do jak jugozapadnjak. Dakle, bit će prilično vjetrovito, ali zbog južnog strujanja i toplo – temperatura će biti od 13 do 15 u gorskim krajevima te 15 do 19 na moru.

I u Dalmaciji će poslijepodne biti više sunca nego ujutro. Uglavnom djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku. Rijetko još može biti malo kiše, ponajprije na sjeveru te u unutrašnjosti. Puhat će umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo, uz temperaturu od 17 do 20 stupnjeva.

Tri dana kopno

U subotu na kopnu oblačno, povremeno uz kišu, osobito u drugom dijelu dana, a navečer su, uz pad temperature, izgledni susnježica i snijeg, ponegdje i u nizinama, osobito na sjeveru i zapadu. Od nedjelje smirivanje i razvedravanje, ali sve hladnije. U ponedjeljak ćemo imati vrlo hladno jutro!

Tri dana more

Na Jadranu u subotu promjenjivo do pretežno oblačno, često s kišom. I dalje će puhati jako jugo i oštro, tek će navečer okrenuti na buru, prvo na sjeveru. U nedjelju sunčanije, ali hladnije uz olujnu ponegdje i orkansku buru. Početkom tjedna će ona slabjeti, ali bit će još malo hladnije.

Dakle, u petak će prvo osjetno zatopliti, a onda će za vikend posvuda biti znatno hladnije. U subotu uz čestu kišu, navečer na moru i buru, a unutrašnjosti snijeg, ponajprije naravno u gorju, no bit će ga ponegdje i u zapadnim nizinama. Nedjelja će u cijeloj Hrvatskoj biti sunčanija, bolja za provesti vani, iako će biti još malo hladnije.

