Navodni mirovni plan u 15 točaka sadrži mnogo ruskih zahtjeva, tvrdi ukrajinski pregovarač. No, potvrdio je dio koji se navodno spominje u planu.

Ukrajina i Rusija postigle su značajan napredak u okvirnom mirovnom planu od 15 točaka, uključujući prekid vatre i rusko povlačenje ako Kijev proglasi neutralnost i prihvati ograničenja svojih oružanih snaga, troje ljudi uključenih u pregovore rekli su za Financial Times.

Predloženi sporazum, o kojem su ukrajinski i ruski pregovarači prvi put u cijelosti raspravljali u ponedjeljak, uključivao bi odricanje Kijeva od svojih ambicija za pridruživanje NATO-u i obećanje da neće ugostiti strane vojne baze ili oružje u zamjenu za zaštitu od saveznika kao što su SAD, Velika Britanija i Turska, naveli su.

Priroda zapadnih jamstava za ukrajinsku sigurnost i njihova prihvatljivost za Moskvu još bi se mogla pokazati velikom preprekom bilo kakvom dogovoru, kao što bi se mogao pokazati status ukrajinskih teritorija koje je Rusija i njezini opunomoćenici zauzeli 2014. Propao je sporazum iz 1994. koji je podupirao ukrajinsku sigurnost spriječiti rusku agresiju na susjeda.

Iako su Moskva i Kijev izjavili da su postigli napredak u uvjetima dogovora, ukrajinski dužnosnici i dalje su skeptični. Putin u srijedu nije pokazao nikakav znak kompromisa, obećavši da će Moskva postići sve svoje ratne ciljeve u Ukrajini.

"Nikada nećemo dopustiti da Ukrajina postane uporište agresivnih akcija protiv naše zemlje", rekao je.

Ukrajina će zadržati svoje oružane snage, ali će biti obvezna ostati izvan vojnih saveza poput NATO-a i suzdržati se od smještaja stranih vojnih baza na svom teritoriju.

Putinov tajnik za tisak Dmitrij Peskov rekao je novinarima u srijedu da je moguća neutralnost Ukrajine na temelju statusa Austrije ili Švedske. "O ovoj opciji se sada stvarno raspravlja i ona se može smatrati neutralnom", rekao je Peskov.

Dvoje ljudi reklo je da je navodni sporazum također uključivao odredbe o uvođenju prava za ruski jezik u Ukrajini, gdje se on široko govori, iako je ukrajinski jedini službeni jezik. Rusija je svoju invaziju opisala kao pokušaj zaštite govornika ruskog u Ukrajini od onoga što tvrdi da je "genocid" od strane "neonacista".

Najveća prepreka ostaje zahtjev Rusije da Ukrajina prizna svoju aneksiju Krima 2014. i neovisnost dviju separatističkih država u istočnoj pograničnoj regiji Donbasa.

Na Twitteru se o mirovnom planu izjasnio i ukrajinski pregovarač Mihajlo Podoljak. "FT je objavio nacrt koji predstavlja zahtjev ruske strane. Ništa više. Ukrajinska strana ima svoje pozicije. Jedino što potvrđujemo u ovoj fazi je prekid vatre, povlačenje ruskih trupa i sigurnosna jamstva iz niza zemalja", objasnio je.

