Rusko Ministarstvo vanjskih poslova reagiralo je na isporuku oružja Ukrajini od strane Slovenije i Hrvatske.

U Sloveniji i Hrvatskoj prilikom slanja smrtonosnog oružja u Ukrajinu trebaju biti svjesni protiv koga će se to oružje koristiti, rekao je u intervjuu za RIA Novosti Jurij Pilipson, direktor Četvrtog europskog odjela Ministarstva vanjskih poslova Rusije.

"Planovi koje su objavile i Slovenija i Hrvatska za opskrbu kijevskog režima smrtonosnim oružjem prkose razumijevanju. Autori ove avanture moraju biti svjesni protiv koga će se oružje koristiti. Ruska specijalna vojna operacija u Ukrajini ostvarit će svoje ciljeve, a naši europski 'partneri' morat će platiti štetu koju nanose svojim nacionalnim interesima i bilateralnim odnosima koji su se razvijali generacijama.

Što se tiče balkanskih država koje ne sudjeluju u euroatlantskim grupacijama, ovdje vidimo potpuno drugačiju sliku. Bosna i Hercegovina, na primjer, drži neutralnu poziciju, iako pojedini političari u Sarajevu nastoje - opet uz zapadnjačku sugestiju - svoje izjave o povezanosti BiH sa sankcijama EU-a proći kao svršen čin. Ova opasna praksa suprotna je Ustavu Bosne i Hercegovine i šteti interesima stabilnosti i sigurnosti na Balkanu.

Skrenuli smo pažnju na niz masovnih proruskih događaja koji su se nedavno odigrali u raznim gradovima Republike Srpske (Bosna i Hercegovina). Ovakva demonstracija bratstva i solidarnosti u uvjetima agresivne rusofobije koja danas dominira Europom svjedoči o stvarnim osjećajima na Balkanu.

Srbija se pridržava uravnoteženog pristupa u ukrajinskim poslovima i nije se pridružila antiruskoj histeriji koju su pokrenule Sjedinjene Države i Europska unija. Pritom se sjećaju vlastitih interesa i principa. Takav neovisan, razuman put oslanja se na široku podršku građana Srbije. Dokaz tome su velike akcije koje su održane u Beogradu u znak podrške Rusiji.

Sjeverna Makedonija i Crna Gora, nažalost, pale su pod utjecaj Zapada, nisu uspjele formulirati nikakvu samostalnu politiku u ukrajinskom smjeru, te su pristupile režimu frontalnih sankcija. To će neminovno pogoditi i njih same, komplicirajući ionako tešku gospodarsku situaciju. Naravno, bilateralne veze s Rusijom će patiti. Na to smo sve upozoravali dugo i više puta. Umjesno je podsjetiti da neprijateljska linija lokalnih čelnika prema našoj zemlji ne uživa podršku javnosti. Unatoč pokušajima Zapada da nametne destruktivno jednoumlje, građani ovih zemalja u stanju su stvoriti objektivnu sliku, odvojiti propagandnu laž od činjenica", kazao je između ostalog Pilipson u intervjuu.

Ruski predsjednik Vladimir Putin najavio je 24. veljače početak ruske operacije demilitarizacije i denacifikacije Ukrajine. U apelu Rusima ovu je odluku obrazložio Poveljom UN-a, sankcijom Vijeća Federacije i ranije potpisanim sporazumima s Donjeckom i Luganskom Narodnom Republikom, piše Radio Sputnik.

Više o zbivanjima u Ukrajini pročitajte >>OVDJE.