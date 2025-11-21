Pala stroga zabrana, a dozvoljena je i svinjokolja uz pravila: "Srećom do toga nije došlo"

Ukinuta je i posljednja stroga zona zaštite u borbi protiv afričke svinjske kuge, kazao je u petak potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić, rekavši kako svinjogojci od danas mogu puno normalnije poslovati, a dopuštene su i svinjokolje.

Prema njegovim riječima, s obzirom da je prošlo 30 dana od posljednjeg slučaja zaraze afričkom svinjskom kugom, ukida se stroga zona zaštite u naseljima Lug, Podunavlje i Vardarac u Općini Bilje te okolnim naseljima unutar 10 kilometara.

"Godina je bila iznimno zahtjevna. Imali smo 53 izbijanja afričke svinjske kuge na gospodarstvima koja države svinje, a pored toga imali i smo potvrđenih 414 slučajeva pozitivnih divljih svinja poglavito u lovištima u Kopačkom ritu. Unatoč svemu tome broj eutanaziranih svinja znatno je manji nego 2023. godine što pokazuje da smo bili brži, odlučniji i spremniji", poručio je Vlajčić.

Naveo je kako je 2023. godine bilo eutanazirano više od 37.000, a u 2025. 17.449 svinja.

"U jednom trenutku svinjokolja je bila dosita ugrožena i stavljena pod znak pitanja, ali odlučnim i pravovremenim reakcijama te provedbom, rekao bih, nepopularnih, ali potrebnih mjera, to toga nije došlo", kazao je dodajući kako su svinjokolje dopuštene uz pridržavanje pravila.

Najava svinjokolje 48 sati prije

To znači da svaki domaćin mora najmanje 48 sati prije najaviti svinjokolju lokalnom ovlaštenom veterinaru koji će 24 sata prije svinjokolje obaviti klinički pregled svinja i utvrditi ispunjavanje biosigurnosnih uvjeta.

"Bez najave i nadzora, klanje nije dopušteno", kazao je.

Pohvalio je nastojanja lovaca rekavši kako su odstrijelili 11.736 divljih svinja što je dvostruko više nego u zadnje dvije godine.

"Današnjim ukidanjem zone zaštite i zone nadziranja, sva područja prelaze u održive europske zone ograničenja i one su različite od onih prije kriznih mjera. Svinje se mogu premještati unutar zone 3, a meso s tih područja može se plasirati na tržišta unutar cijele Republike Hrvatske putem odobrenih klaonica, kojih je 40. Prerađeni proizvodi se mogu plasirati i na područje EU s određenim certifikatom", naveo je ministar Vlajčić .

Istaknuo je da i dalje treba biti na oprezu jer su zaražene divlje svinje ovih dana evidentirane na području Mađarske s kojom su započeti razgovori o koordiniranom odstrelu divljih svinja s jedne i druge strane granice.

Biosigurnost je i dalje prva linija obrane te je u tom smislu Vlada osigurala tri milijuna eura svinjogojcima za uspostavu dodatnih biosigurnih mjera, rekao je Vlajčić.

"To je jedini način da uspostavimo otpornost cijelog sustava", poručio je, rekavši kako je i slučaj Sokolovac podsjetio da bez apsolutne budnosti sustav nije potpuno siguran.