Ujedinjeni Emirati saniraju štetu: Najmanje jedna osoba poginula, zračni promet otežan

Diljem Ujedinjenih Arapskih Emirata sanira se šteta nastala nakon poplava izazvanih obilnim oborinama.

Smrtno je stradala najmanje jedna osoba. Oštećeni su brojni domovi i poslovni objekti. U 24 sata pala je rekordna količina oborina na tom području, najveća u sedam desetljeća.

Zračni promet u Međunarodnoj zračnoj luci Dubai, jednoj od najprometnijih na svijetu, i dalje je u djelomičnom prekidu.

⚠️We advise you NOT to come to the airport, unless absolutely necessary.

Flights continue to be delayed and diverted. Please check your flight status directly with your airline.



We are working hard to recover operations as quickly as possible in very challenging conditions.