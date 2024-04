Hrvat iz Dubaija za DNEVNIK.hr o kataklizmi: "Svi trgovački centri su potopljeni, nas su evakuirali..."

Jako nevrijeme i obilna kiša pogodili su Dubai. Društvene mreže pune su objava koje prikazuju grad koji je paraliziran uslijed poplava i jakih oborina. Nakratko je bio zaustavljen i promet u velikoj međunarodnoj zračnoj luci u Dubaiju.

Hrvat koji se trenutačno nalazi u Dubaiju za DNEVNIK.hr opisao je stanje u gradu.

"Došli smo tu prije četiri dana, na godišnji odmor, supruga i ja te dvoje klinaca. Ostat ćemo, ako sve bude ok, do petka kada idemo za Zagreb preko Beča. Dobili smo neka manje više nebitna upozorenja kako će biti ružno vrijeme te da se ne plovi brodovima te po mogućnosti ne rezervira let za utorak ako nije već rezerviran.

Međutim u utorak od 5 ujutro više uragana je doslovno potopilo Dubai, pogotovo palmu gdje se nalazi veći broj hotela.

Zadnji je bio večeras u 19:00 sati po DXB vremenu te se očekuje noćas još nekoliko. Svi trgovački centri su potopljeni, a nema slobodnog pravca s palme (The Palm) prema gradu.

Hotel u kojem smo mi je dosta stradao u uraganima, počupane su palme u dvorištima, krov je na jednom mjestu oštećen, stakla razbijena", rekao nam je čitatelj.

"Za vrijeme ručka smo evakuirani iz restorana u hotelu u lobby i svoje sobe. U našem hotelu je po sobama prodrla voda, u malim količinama, ali šokantno za nas. Ulice su poplavljene i nema automobila po cestama izuzev pick-upova, policije i vatrogasaca. Očekuje se smirivanje vremena sutra ujutro", rekao nam je.

Mnogi građani ostali su zaglavljeni u svojim automobilima uslijed obilnih padalina.

Sigurnosno upozorenje Nacionalne službe za krizne situacije i katastrofe kaže da bi ljudi trebali napuštati svoje domove samo u "ekstremnoj nuždi".

These visuals are from Dubai Mall.



When any such incident occurs in India, the opposition & wannabe intellectuals start mocking Indian govt and airport authorities for leaking roofs. pic.twitter.com/Zh2OikjoON