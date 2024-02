VIDEO Nevjerojatni prizori iz pustinjske države: Snažna tuča zabijelila ceste, druge u potpunosti pod vodom

Blago rečeno nepredvidive meteorološke pojave pogodile su Dubai, ali i druge dijelove Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE). Ekstremne padaline i tuča iznenadno su narušile suhu klimu s visokom stopom isparavanja i uzrokovale veliku štetu na automobilima i kućama.

Nenajavljeni pljusak prouzročio je poplavljivanje ulica Dubaija na kojima su se automobili probijali kroz vodene rijeke na cestama. Drugi automobili ostali su zarobljeni u vodi, jer su odvodni kanali bili preplavljeni, izvijestio je lokalni Khaleej Times.

