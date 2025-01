Sudanska vojska je uspjela ponovno zauzeti grad Wad Madani koji je bio u rukama pobunjenika.

Vojska čeka kako bi osigurali područje prije nego što objave službenu izjavu o vojnoj pobjedi nad Snagama za brzu potporu (RSF), javlja Sky News.

Vojska je objavila videozapis koji navodno prikazuje trupe unutar grada, koji je glavni grad sudanske države El Gezira.

Wad Madani, the capital of Al-Jazirah state in central Sudan, has returned to army control after more than a year under the control of the Rapid Support Forces (RSF). pic.twitter.com/41stGphUcg

Ovo dolazi samo nekoliko dana nakon što je SAD optužio RSF za počinjenje genocida u zemlji.

Govoreći tom prilikom, američki državni tajnik Antony Blinken izjavio je da su RSF i njima bliske milicije "sustavno ubijale muškarce i dječake, čak i novorođenčad, na etničkoj osnovi" te "namjerno ciljale žene i djevojke iz određenih etničkih skupina za silovanje i druge oblike brutalnog seksualnog nasilja".

This is the scene in Shendi as citizens take to the streets to celebrate the liberation of Wad Madani, Capital of Gezira state.



The whole of Sudan is standing in solidarity with the people of Gezira.

🇸🇩❤️ pic.twitter.com/u07K2TlRbw