U susjednoj zemlji djecu tjeraju na brak: "Jednu su prodali za ovcu, drugu za litru rakije"

Udruga žena Romkinja iz Tuzle Bolja budućnost izišla je u javnost s podacima o sklapanju maloljetničkih brakova. Upozorile su da je to velik društveni problem te navele primjere s kojima su se suočile.

Predsjednica udruge Indira Bajramović rekla je da je jednu djevojčicu majka prodala za tri tisuće konvertibilnih maraka, a da je druga prodana u zamjenu za ovcu. Treću je otac dao u zamjenu za litru rakije.

"Kada dođe u zajednicu, tu djevojčicu čeka ono što treba raditi jedna odrasla žena, rano postaje majka, ne obrazuje se, te samim tim nije konkurentna na tržištu rada. U suštini, uskraćujemo djetinjstvo toj djeci. Važno je skrenuti pozornost na činjenicu da se to više ne radi samo u romskim zajednicama već i u svim ostalima. Štoviše, u posljednje vrijeme više je maloljetničkih brakova u neromskim zajednicama", kaže Bajramović.

Sve je češća praksa i tjeranja dječaka na prisilne brakove.

S problemom je upoznat i Centar za socijalni rad, iz kojeg su objasnili da često dobivaju prijave o maloljetničkim brakovima te da u tim slučajevima surađuju s policijom, piše Klix.ba.

Upozoreno je da se radi o ozbiljnom problemu te da kažnjavanje odgovornih uvelike otežava nedostatak statističkih podataka i sistemske organizacije. Djeca koju se tjera u maloljetničke brakove žrtve su trgovine ljudima, rečno je na okruglom stolu koji je u Tuzli organizirala Organizacija za sigurnost i suradnju Europe (OSCE).

Praksa postoji unatoč kaznama

Tjeranje maloljetnih osoba na ulazak u brak u Bosni i Hercegovini kažnjivo je djelo te postoje propisane kazne. Ipak, bračne zajednice među maloljetnicima događaju se i dalje, i to najčešće u siromašnim zajednicama na marginama društva.

"Takve stvari prođu ispod radara jer socijalne i pravne službe nisu u mogućnosti ili ne znaju da se to događa, pa ne reagiraju", rekao je Samir Arnaut iz terenskog centra OSCE-a u Tuzli.

Prema obiteljskim zakonima Federacije BiH (FBiH), Republike Srpske (RS) i Brčko Distrikta, maloljetnim osobama nije dopušteno sklapanje braka, osim kada se radi o osobi sa navršenih 16 godina života, a za koju se utvrdi da je fizički i psihički sposobna da vrši prava i dužnosti koje nastaju u bračnoj zajednici.

Kaznenim zakonom FBiH i Brčko Distrikta predviđena je zatvorska kazna u trajanju od tri mjeseca do tri godine za punoljetne osobe koje žive u izvanbračnoj zajednici s osobom mlađom od 16 godina, kao i za roditelja, odnosno skrbnika koji maloljetnoj osobi to omogući ili je na to navede.

Također, spomenutim zakonom na području FBiH i Brčko Distrikta za navođenje maloljetnika na brak iz koristoljublja predviđena je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina.

Kaznenim zakonom RS-a za punoljetnu osobu koje živi u izvanbračnoj zajednici s osobom mlađom od 16 godina i roditelja, odnosno skrbnika koji je to omogućio, predviđena je novčana ili kazna zatvora do dvije godine, a ako roditelj ili skrbnik omogući brak maloljetnika iz koristoljublja, za to je predviđena kazna do tri godine zatvora.



