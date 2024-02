Udarili Putina gdje ga najviše boli i narušili dobre odnose: "Ne žele riskirati, mogu izgubiti puno više od Rusije"

Odluku su donijele kineske banke Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank i Bank of China zbog "rizika sekundarnih sankcija" iz SAD-a. Te banke zauzimaju prvo, drugo i četvrto mjesto po aktivnosti u Kini.

Transakcije s nesankcioniranim bankama još su u tijeku.

U prosincu je Washington zaprijetio blokiranjem stranih banaka koje posluju s tvrtkama koje podupiru rusku obrambenu industriju.

Peking i Moskva održavali su bliske veze tijekom cijele ruske invazije na Ukrajinu i proglasili su partnerstvo "bez ograničenja" u veljači 2022. godine, nekoliko dana prije početka rata, piše Newsweek.

Kina nije javno kritizirala odluku predsjednika Vladimira Putina da napadne Ukrajinu prije gotovo dvije godine. Ruska ekonomija pretrpjela je udarac u veljači 2022. nakon početka invazije, kada je podvrgnuta više od 13.000 ograničenja i postala je zemlja s najviše sankcija u svijetu.

Devizne rezerve su zamrznute, a Rusija je isključena iz SWIFT-a.

Aleksej Porošin, generalni direktor investicijske i konzultantske tvrtke First Group, rekao je da su banke početkom siječnja obavijestile svoje ruske klijente da će prestati primati plaćanja.

Stručnjak je prethodno za Newsweek rekao da je taj potez pokazao koliko se kineske tvrtke boje kršenja sankcija koje predvodi SAD.

"Kineske banke nastoje poštivati ​​američke sankcije, stoga su, kako bi smanjile vlastite rizike, obračuni u američkim dolarima u trgovini s Rusijom praktički prestali i zamijenjeni su obračunima u kineskim juanima", rekao je Pavel Bazhanov, ruski odvjetnik koji pruža pravnu podršku za ruske tvrtke u Kini i široj regiji.

"Kineske banke obustavljaju operacije kako bi procijenile nove rizike i ažurirale svoje zahtjeve usklađenosti", rekao je.

Bidenova administracija već je sankcionirala 16 kineskih tvrtki, uključujući tvrtke u državnom vlasništvu.

"Kina mora shvatiti da se iste vrste sankcija koje su se počele primjenjivati ​​u Rusiji i utječu na rusku produktivnost, gospodarski učinak i kvalitetu života također mogu primijeniti na Kinu, koja može izgubiti puno više od Rusije", rekao je.