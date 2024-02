Još jedan potres udario na jugu Hrvatske: ''Dobro je zatreslo!''

Jug Hrvatske pogodio je drugi potres u razmaku od nekoliko sati.

Potres jačine 3,7 po Richteru dogodio se u 5:07 u četvrtak 24 kilometra jugozapadno od Metkovića, 54 kilometra južno od Mostara te pet kilometara jugozapadno od Neuma, na dubini od šest kilometara objavio je Euromediteranski seizmološki centar (EMSC).

#Earthquake (#potres, #zemljotres) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M3.7 || 24 km SW of #Metković (#Croatia) || 3 min ago (local time 05:07:18). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/b3a91UpnuE