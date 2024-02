"Ovo je Putinova lista za odstrel, ja sam na njezinu vrhu. Krenut će u ubilački pohod"

Američki financijer Bill Browder, osnivač i izvršni direktor Hermitage Capital Managementa, nalazi se na vrhu Putinove liste za odstrel.

Prema navodima Mirrora, Browder je zbog svojeg aktivističkog djelovanja nagazio na žulj Putinu, kojemu likvidacija protivnika nije strana. Tijekom godina u Rusiji sumnjive nesreće doživjeli su mnogi istraživački novinari, opozicionari, pa čak i članovi Putinove stranke. Posljednji je u nizu Aleksej Navaljni.

Pročitajte i ovo žalio se na pritiske Zapada Dodik se sastao s Putinom: "Republika Srpska je naš prijatelj, hvala što podržavate Rusiju"

Američki financijer tvrdi da Putin ima popis od najmanje 12 meta na svojoj listi za odstrel.

"Krenut će u ubilački pohod koji će uključivati sve neprijatelje u Ujedinjenom Kraljevstvu", tvrdi Browder.

Browder smatra kako je navodno trovanje njegova prijatelja Navaljnog ohrabrilo Putina, čija bi meta mogli biti čak i britanski političari.

Pročitajte i ovo La tractorada FOTO Kaos u Madridu: Bijesni poljoprivrednici ušli u grad s 500 traktora!

"Ubojstvo Alekseja za Putina znači promjenu igre. Činjenica da je ubio najpopularnijeg i najistaknutijeg oporbenog političara, očigledno bez straha od posljedica, govori da su ljudi koji se suprotstavljaju Putinu u Rusiji i inozemstvu u mnogo većem riziku od atentata", rekao je i dodao kako je barem desetak ljudi u Ujedinjenom Kraljevstvu u opasnosti.

Amerikanac smatra kako je Rusija postala kriminalna zemlja kojom upravlja elita povezana u kriminalnu organizaciju.

Pročitajte i ovo situacija je neizdrživa Nakon naše priče o džeparkama na kolodvoru stigao odgovor iz Grada: "Planiramo proširiti videonadzor"

"Moramo biti oštri i učiniti neke dramatične stvari kako bismo mu dali do znanja: 'To su gadne stvari koje radiš, a ovo je prava cijena toga.' Rusija je sada kriminalna zemlja kojom upravlja kriminalna organizacija. Ne pretjerujem, ti koji vode državu su ubojice, lopovi, mučitelji kojima je stalo samo do novca i moći", izjavio je Browder.