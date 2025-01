Pomahnitali ubojica iz Southporta, Axel Rudakubana (18), koji je na plesnom tečaju na temu Taylor Swift ubio Bebe King (6), Elsie Dot Stancombe (7) i Alice da Silva Aguiar (9) osuđen je na doživotni zatvor s minimalnom kaznom od 52 godine. Osim ubojstva triju djevojčica Rudakubana je pokušao usmrtiti još osmero djece i dvoje odraslih u događaju koji je sudac opisao kao "čisto zlo". U vrijeme svog krvavog pohoda imao je samo 17 godina. Nakon jezivog napada, dok je bio u pritvoru, rekao je "drago mi je da su mrtvi".

Rich Jones, bivši zatvorenik i veteran britanske vojske rekao je da ubojicu u zatvoru sada čeka pakao.

"Ako ljudi mogu doći do njega, doći će do njega. Kada dođe na odjel, ako netko ima neke račune koje želi poravnati, to će napraviti na njemu zbog onoga što je učinio", rekao je i dodao da će se s time morati nositi do kraja života.

Pretpostavlja se da bi ubojica, kod kojeg su pronađeni i smrtonosni otrov ricin i priručnika za obuku Al Qaide, neko vrijeme mogao provesti odvojen od drugih zatvorenika zbog prirode svojih zločina, piše The Mirror.

"Mislim da će ga čekati jako nezgodna vožnja. Imat će puno vremena za razmišljanje i mogao bi neko vrijeme ostati u segregaciji. On je samo još jedan se*onja koji je učinio ono što je učinio i mislim da to neće požaliti. Ali mislit će 'to je to sada, ovo je ostatak mog života za ono što sam učinio'", rekao je Jones.

