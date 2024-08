Bijesni ljudi napali policajce, zapalili policijsku postaju i krenuli na džamiju: "Čije ulice? Naše ulice!"

Policajci su se suočili s "ozbiljnim nasiljem" nakon što su u petak navečer izbili neredi u Sunderlandu. Policija Northumbrije priopćila je da su tri policajca ozlijeđena tijekom nemira i da im je potrebno bolničko liječenje. Osam osoba uhićeno je nakon što je pretražena policijska zgrada i zapaljena susjedna zgrada.

Limenke piva i cigle prosvjednici su bacali na interventnu policiju ispred džamije, a tijekom nereda zapaljen je najmanje jedan automobil.

To je posljednja epizoda nemira koji su izbili u mjestima i gradovima diljem Engleske nakon ubojstva tri mlade djevojke u Southportu u ponedjeljak.

Od trojice ozlijeđenih policajaca jedan je pušten iz bolnice, a dvojica su ostala na daljnjem liječenju, piše BBC.

Masked flag🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿shaggers gather outside a mosque in Sunderland in the hope of ‘taking back their country and their land’.



Guaranteed that every one of these knuckle-draggers has been groomed and radicalised to believe that Muslims are the sole reason their lives are so shite. pic.twitter.com/xYPq0e6aHu