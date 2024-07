VIDEO Neredi u engleskom gradu nakon napada na djevojčice: Maskirani muškarci napali džamiju i policiju, bacali kamenje i zapalili kombi

Velika grupa prosvjednika okupila se u utorak predvečer ispred džamije u Soutportu, gdje su u ponedjeljak ubijene tri djevojčice u dobi od 6, 7 i 9 godina. Na ulice je izašlo nekoliko stotina muškarca koji su se sukobili s policijom.

Prosvjednici, od kojih je većina sakrila lica, su postavili barikade iza kojih su na hitne službe bacali kamenje, boce i cigle, a policija je odgovorila suzavcem.

Locals are attacking police in Southport as tensions continue to escalate following a mass stabbing that left three children dead.



The residents in the area are outraged at both the police and government for not doing enough to protect British children.🇬🇧



