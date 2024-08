Otkriveno tko stoji iza desničarskog divljanja u Engleskoj: Od lažne vijesti put vodi prema jednoj državi

Nerede koji su u Velikoj Britaniji izbili zbog ubojstva tri djevojčice u Southportu u utorak navečer potaknule su objave na društvenim mrežama u kojima se lažno tvrdi da je ubojica djevojčica imigrant. Desničarke skupine brzo su iskoristile trenutak, a val nasilja se prelio na ulice. Bivši ministar sigurnosti Stephen McPartland sada je sugerirao da bi iza kampanje dezinformiranja na društvenim mrežama mogla stajati - Rusija.

Izvori iz Ministarstva unutarnjih poslova rekli za The Independent da se provodi istraga o podrijetlu objava na društvenim mrežama koje su potaknule divljačke okršaje u gradu. Sigurnosni izvori istaknuli su da i Kina i Rusija imaju velike timove i mreže koje rade na kampanjama dezinformiranja koje potiču društvene podjele i nasilje u Ujedinjenom Kraljevstvu i drugim zapadnim demokracijama.

Do pobune je došlo nakon bdijenja za djecu koju je u odmaralištu napao 17-godišnjak. Tri djevojčice koje su bile u plesnom klubu Taylor Swift – Bebe King (6), Elsie Dot Stancombe (7) i Alice Dasilva Aguiar (9) izgubile su život, dok je petero djece i dvoje odraslih još uvijek u kritičnom stanju.

Nemiri su započeli ispred džamije u gradu Merseyside bacanjem boca i kamenja i zapaljenim policijskim kombijem. No, odgovornost za njih leži u dezinformacijama koje su se dijelile na društvenim mrežama, a koje sugeriraju da je 17-godišnji osumnjičenik koji je u pritvoru musliman te da je pod nadzorom tajnih službi.

McPartland je uperio prst u Moskvu i režim Vladimira Putina.

Prije izbora on je proveo reviziju kibernetičke sigurnosti i spremnosti koju je vlada Rishija Sunaka pristala provesti, ali je ostavila u ladici zbog izbora.

"Dezinformacije za potkopavanje demokracije veliki su dio ruske igre i upravo je u svibnju britanska vlada protjerala ruskog vojnog atašea i optužila rusku Federalnu sigurnosnu službu [FSB] za sustavne zloćudne kibernetičke napade usmjerene na potkopavanje demokracije", rekao je.

"Tragične događaje u Southportu pokreću neprijateljske države kako bi potaknule mržnju i podjele umjesto da dopuste zajednici da tuguje. Trebamo puno više kibernetičke otpornosti u cijelom društvu i gospodarstvu kako bismo obranili demokraciju", zaključio je.

Financial Times piše kako su prosvjedi izbili nakon što je Stephen Yaxley-Lennon, osnivač ugašene antiislamske, antiimigrantske Engleske obrambene lige, poznatiji kao Tommy Robinson, održao najveći krajnje desničarski skup u Londonu posljednjih godina. Stručnjaci za ekstremizam kažu da je to ohrabrilo simpatizere krajnje desnice, iako je Robinson prije nekoliko dana napustio Britaniju i otputovao na Cipar. Nemire je teško ugasiti budući da je ekstremna desnica desnica evoluirala te svoje akcije sada dogovara putem društvenih medija kao što su TikTok, X i Facebook, te namjenski kanali na Telegramu.

"Ovdje ima previše imigranata. Ne možete dobiti pregled kod liječnika, a prednost daju strancima", izjavila je starija žena koja se pridružila prosvjedu ispred džamije u Liverpoolu.

Navodno su grupe bijelaca počele na ulicama napadati afroamerikance i Azijate, a svjedoci u Liverpoolu tvrde da su mete bile trgovine u vlasništvu muslimana. Kao odgovor na bjelačko nasilje, azijske i kurdske zajednice u Stoke-on-Trentu formirale su bande naoružane štapovima i palicama. Stotine tinejdžera i mladih odraslih jurišalo je središtem grada Hanleya u Staffordshireu, maskirani i naoružani improviziranim oružjem i molotovljevim koktelima u, kako su opisali, pokušaju "obrane džamija".

Po svemu sudeći, pogrome protiv migranata pokrenuo val dezinformacija koje je pokrenula web stranica Channel3 Now. Ovaj medij, pod maskom američke novinske agencije, objavio je lažnu poruku da je napad na klub u Southportu djelo 17-godišnjeg muslimanskog izbjeglice Ali Al-Shaqati, iako je napadač rođen u Velikoj Britaniji. Ta vijest pojavila se dvije minute nakon objave na društvenoj mreži X blogera Bernieja Spoffortha koji učestalo širi teorije zavjere. Kasnije je Spoffroth izbrisao objavu, no tweet Channel3 Now, čiji račun prati samo tri tisuće korisnika, je prikupio 27 milijuna pregleda na društvenoj mreži.

Spomenutu dezinformaciju počeli su i širiti desni ekstremisti Tommyja Robinsona, blogera Andrewa Tatea i poduzetnika Duncana Bannatynea, to je odigralo važnu ulogu u poticanju nemira. No još je zanimljivija pozadina – Channel 3 Now je agregator lažnih vijesti, a čini se da svoje prste u svemu ima Rusija. Kako je otkrio The Telegraph, YouTube kanal ovog portala pokrenut je još 2012. godine kada je objavio videoreportaže na ruskom jeziku o amaterskim auto utrkama u Iževsku. U 2019. kanal je preimenovan i prenamijenjen, počeo je objavljivati ​​videozapise o Pakistanu na engleskom jeziku. Domena Channel3 Now registrirana je u Litvi i u vlasništvu je dvojice pakistanskih državljana.