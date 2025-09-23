Prijeti joj doživotan zatvor: Ubila vlastitu djecu, njihove ostatke strpala u kovčege pa pobjegla iz zemlje

Majka s Novog Zelanda proglašena je krivom za ubojstvo svoje dvoje djece, čija je tijela godinama skrivala u kovčezima.

Hakyung Lee (44) osuđena je u utorak na Visokom sudu u Aucklandu nakon dvotjednog suđenja. Iako se izjasnila da nije kriva, porota ju je jednoglasno proglasila odgovornom za smrt djece.

Njezini odvjetnici tvrdili su kako je bila neuračunljiva u trenutku počinjenja zločina. Djecu je ubila nekoliko mjeseci nakon što je njezin suprug Ian Jo preminuo od raka. Prema odvjetnicima, Lee je psihički slom doživjela u tolikoj mjeri da je povjerovala kako bi bilo najbolje da svi zajedno umru.

Pokušala je sebi i djeci dati smrtonosnu dozu antidepresiva nortriptilina, no sama je preživjela jer je krivo procijenila dozu.

"Iako je ubila svoju djecu, nije kriva za ubojstvo zbog neuračunljivosti", tvrdila je obrana.

Suprotno tomu, tužiteljstvo je naglasilo da su Leeine kasnije odluke pokazivale proračunatost – skrila je tijela djece, promijenila identitet i preselila se natrag u Južnu Koreju.

"Ovo je bio sebičan čin, način da se oslobodi tereta samohranog roditeljstva", poručili su tužitelji.

Strašna istina jednog od najpotresnijih slučajeva na Novom Zelandu otkrivena je tek 2022. godine kada je jedna obitelj na aukciji kupila sadržaj napuštene skladišne jedinice u Aucklandu. U kovčezima su pronašli posmrtne ostatke djece, za koje se vjeruje da su ondje bili godinama.

Lee je uhićena u rujnu 2022. u Ulsanu, u Južnoj Koreji, te ubrzo izručena Novom Zelandu.

Na izricanju presude Lee je sjedila pognute glave i nije pokazivala nikakvu reakciju dok je porota nakon tri sata vijećanja objavila odluku.

Kazna će joj biti izrečena u studenom, a prijeti joj maksimalna kazna – doživotni zatvor, javlja AFP.