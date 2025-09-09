Tijela djece pronađena u koferima u skladištu: Otkriveni jezivi detalji

U Aucklandu je započelo suđenje Novozelanđanki Hakyung Lee (44) zbog optužbi da je ubila svoju djecu – osmogodišnju Yunu Jo i šestogodišnju Minu Jo – i skrila njihova tijela u skladištu.

Posmrtne ostatke djece otkrila je obitelj koja je sadržaj skladišta kupila na aukciji 2022. godine. Tijela su bila u koferima.

Tužiteljica Natalie Walker u utorak je na sudu rekla da su u prsnoj šupljini i jetri Yune i Minu pronađeni tragovi antidepresiva nortriptilina. Lijek se ne smije davati djeci, a u slučajevima predoziranja može uzrokovati napadaje, pospanost ili smrt.

Hakyung Lee 2017. godine propisan je nortriptilin kao pokusni lijek nakon što je liječniku rekla da ima problema sa spavanjem i da se ne osjeća dobro nakon što je njezinu suprugu dijagnosticiran rak.

Suđenje majci

Majka djevojčica na sudu se izjasnila da nije kriva za dvije točke optužnice za ubojstvo, ali priznaje da je uzrokovala smrt svoje djece. Također prihvaća da ih je nakon njihove smrti zamotala u tri plastične vrećice, stavila u kofere koje je zalijepila ljepljivom trakom i odnijela u skladište gdje ih je ostavila četiri godine, reklo je tužiteljstvo porotnicima.

Tužitelji također tvrde da je Lee promijenila ime i, mjesec dana nakon što je ubila svoju djecu i skrila njihova tijela, odletjela u Seul, piše BBC. Uhićena je u Ulsanu u Južnoj Koreji u rujnu 2022. nakon što je Interpol izdao globalnu crvenu tjeralicu za njom, a Novom Zelandu izručena je u studenom iste godine.

Sud je u utorak čuo i jezive detalje o tome kako su otkrivena tijela djece.

Dvoje građana pobijedilo je na aukciji i za 401 novozelandski dolar (oko 200 eura) 10. kolovoza 2022. kupilo napušteno skladište koje je bilo puno kućanskih predmeta, uključujući bicikle, odjeću i dva kofera. Prilikom utovara tih kofera na svoju prikolicu sljedećeg dana kupac je primijetio neobičan miris, za koji je rekao da ga podsjeća na miris mrtvog štakora. Nakon što je došao kući, nožem je prerezao zaključane i plastikom omotane kofere.

Unutra je bilo nekoliko crnih, čvrsto vezanih plastičnih vrećica naguranih jedna u drugu. U njima su bila tijela dvoje djece – po jedno u svakom koferu. Tijela su kasnije identificirana kao Yuna i Minu. Obdukcija je utvrdila da na tijelima djece nije bilo znakova traume, poput slomljenih kostiju, iako je bilo jasno da ih je netko ubio.

Patolog je utvrdio da su umrli ubojstvom na neodređen način, uključujući upotrebu nortriptilina, priopćilo je tužiteljstvo.

Na suđenju se doznalo da je Lee preuzela svoj recept za lijek u ljekarni u kolovozu 2017., pet mjeseci nakon što je njezinu suprugu, Ianu Jou, dijagnosticiran rak.

"Umrijet ću i ja s naše dvoje djece"

Uoči suprugove smrti u studenom 2017. Lee je u nekoliko navrata sugerirala da bi ona i djeca također umrli ako on umre. Leeina majka navodno se prisjetila kako je plakala na telefonu govoreći da će umrijeti ako Jo umre.

Na suđenju se također čulo da je Lee navodno poslala poruku svom mužu u kojoj je pisalo: "Ako ti umreš, umrijet ću i ja s naše dvoje djece".

I dok je bila na odmoru u Australiji nakon muževe smrti, Lee je navodno rekla prijateljici da bi voljela da se avion srušio kako bi ona i njezina djeca mogli zajedno umrijeti. Lee je rekla da bi bila manje tužna da su joj umrla djeca, a ne suprug, reklo je tužiteljstvo sudu.

Odvjetnica obrane Lorraine Smith kazala je da je "ludilo" majke, koje je rezultiralo ubojstvom njezine dvoje djece, započelo smrću supruga. Prije toga, rekla je obrana, bili su "sretna mala obitelj". Nakon njegove bolesti žena je počela vjerovati u to da je najbolje da svi umru zajedno.

Obrana tvrdi da je Lee uzimala i antidepresive kada ih je davala svojoj djeci, ali je pogriješila u dozi – i kada se probudila, njezina djeca bila su mrtva.

"Ubila je svoju djecu, ali nije kriva za ubojstvo zbog neuračunljivosti", rekla je Lorraine Smith.

Na početku suđenja u ponedjeljak sudac Geoffrey Venning rekao je poroti da će slučaj vjerojatno utvrditi "je li Lee bila neuračunljiva u vrijeme kada su djeca ubijena".

Lee je državljanka Novog Zelanda rođena u Južnoj Koreji.

Očekuje se da će suđenje trajati do četiri tjedna.