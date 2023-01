U Vatikanu su u tijeku pripreme za sprovod pape emeritusa Benedikta XVI. Od ponedjeljka će njegovo tijelo biti izloženo ispod kupola u bazilici svetog Petra kako bi mu vjernici mogli odati počast.

Vjernici će tijelo papa emeritusa Benedikta XVI. moći posjetiti od ponedjeljka do četvrtka 5. siječnja kada slijedi skroman sprovod kojeg će predvoditi papa Franjo.

Pope Emeritus Benedict XVI’s remains rest at the 'Mater Ecclesiae' monastery in the Vatican.



Starting Monday morning at 9 am, the Pope Emeritus’ body with lie in state in St. Peter’s Basilica for public viewing until Thursday morning. pic.twitter.com/IwuShYpmqc