FOTO/VIDEO Rusi napali Dnjipro, ubijeno najmanje četvero ljudi: "Jutro nije bilo dobro za nas..."

U ruskom napadu projektilima i dronovima na ukrajinski grad Dnjipro u srijedu ubijeno je četvero civila i 27 je ranjeno, oštećeni su vrtići, škole i bolnice te su buknuli požari širom grada, rekli su regionalni dužnosnici.

"Jutro nije bilo dobro za nas. Neprijatelj je izveo kombinirani napad na naš grad", rekao je Serhij Lisak, guverner regije Dnjipropetrovsk, u videu objavljenom na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram.

Od ozlijeđenih, 11 ih je prevezeno u bolnicu, a dvoje je u teškom stanju, rekao je. Lisak je objavio fotografije djelatnika hitnih službi kako uklanjaju razbijeno staklo i gase požar.

Terrible morning in Dnipro. Russian troops launched a missile attack on the city.



4 people’s dead and 27 injured are known. I wonder how much longer the "concerned civilized West" will tolerate terrorism? Ukraine needs long-range missiles to destroy strategic military… pic.twitter.com/fOxsGGQnaR