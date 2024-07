VIDEO Stravičan napad u trgovačkom centru: "Dvojica mladića imala su ubodne rane i ležala su na podu. Jedan je bio bez svijesti"

Stravičan teroristički napad nožem u kojem su ozlijeđene dvije osobe dogodio se u srijedu u trgovačkom centru u Karmielu na sjeveru Izraela, priopćio je MDA, tamošnja hitna medicinska služba.

Jedna osoba u dvadesetim godinama bila je bez svijesti i u kritičnom stanju, istaknuo je MDA te dodao da su liječnici izvršili reanimaciju.

Surveillance camera footage shows the stabbing attack at a shopping mall in Karmiel. Soldiers are seen opening fire at the stabber. Two men in their 20s were wounded, one critically and one seriously. pic.twitter.com/OMlpYt25e9