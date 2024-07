Detalji USKOK-ove akcije u Rijeci: "Moj branjenik je iznenađen, zatečen cijelom situacijom"

Cijeli dan traje USKOK-ova akcija u kojoj su uhićene četiri osobe zbog zločinačkog udruženja vezanog za preprodaju droge. Oko 18:30 počelo je ispitivanje uhićenih osoba u prostorijama USKOK u Rijeci. Do sada je jedan ispitan dok je drugi na ispitivanju.

Riječ je o četiri hrvatska državljana kojima su jutros pretreseni stanovi ma području Umaga i Buja. Svu četvoricu sumnjiči se za zločinačko udruženje vezano za preprodaju droge na lokalnom području. Nakon ispitivanja u Uskoku bit će poznato hoće li za njih biti zatražen istražni zatvor.

Pročitajte i ovo GOST DNEVNIKA NOVE TV Ministar Dabro o protugradnoj obrani: "Znanost ne priznaje rakete, ali ako to psihološki znači ljudima..."

"Moj branjenik je iznenađen, zatečen s cijelom situacijom. Sutra je ročište na kojem će se odlučivati o istražnom zatvoru pred Županijskim sudom u Rijeci. Sukladno zakonu on je iskoristio svoje pravo pred USKOK-om i očitovao se o svemu što mu se stavlja na teret“, rekao je odvjetnik prvoispitanog.

Rijeku je u utorak posjetio i glavni državni odvjetnik, no to nije bilo povezano s ovim ispitivanjem. Ivan Turudić u Rijeku je stigao pod jakim policijskim snagama. To je redovan posjet državnim odvjetništvima diljem Hrvatske.

Pročitajte i ovo milijunska šteta Očaj poljoprivrednika iz Bošnjaka, urodi uništeni, apeliraju na ministra Dabru: "Objekt je osiguran, ali urod..."

Iz državnog odvjetništva kažu da je riječ je o aktivnostima koje je najavio kada je stupio na dužnost glavnog državnog odvjetnika, nazivaju to pozdravno informativnim sastankom, a s njim su bili i njegovi zamjenici.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.