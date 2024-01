VIDEO Velika tragedija: U požaru u prodavaonici poginulo najmanje 39 ljudi

U požaru u podrumu ulične prodavaonice u gradu Xinyu, u kijeskoj pokrajini Jiangxi, 39 ljudi je poginulo, a devet ozlijeđeno, priopćili su u srijedu kineski državni mediji i lokalne vlaste, napominjući da je nekolicina ljudi još uvijek zarobljena u vatrenoj stihiji.

Požar je izbio u poslijepodnevnim satima u podrumu prodavaonice na aveniji Tiangongnan, u četvrti Yushui, priopćila je vatrogasna služba čije izvješće prenosi China Daily.

People were filmed fleeing a deadly fire in Xinyu, eastern China that killed at least 39.



It’s the second fire incident involving casualties in China in less than a week. pic.twitter.com/MUzq1a5A4x