U jeku najvećeg napada na Ukrajinu, Zelenski poslao znakovitu poruku: "Spreman sam odreći se uloge predsjednika ako..."

Rusija je pokrenula svoj najveći napad dronovima na Ukrajinu od početka rata, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Osudio je Rusiju zbog "zračnog terora" te izvijestio kako je više od 250 dronova pogodilo Ukrajinu tijekom noći.

"Uoči treće godišnjice rata, Rusija je lansirala 267 napadačkih dronova na Ukrajinu - najveći napad otkako su iranski dronovi počeli pogađati ukrajinske gradove i sela".

Every day, our people stand against aerial terror. On the eve of the third anniversary of the full-scale war, Russia launched 267 attack drones against Ukraine — the largest attack since Iranian drones began striking Ukrainian cities and villages. In total, nearly 1,150 attack… pic.twitter.com/YvCNuZorvX