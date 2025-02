Objavljena anketa: Pogledajte kako su Amerikanci ocijenili Trumpa i otkrili čemu se najviše protive

Amerikanci su predsjedniku Donaldu Trumpu dali srednje ocjene za upravljanje gospodarstvom i napore da smanji vladu te nisu impresionirani nekim od kontroverzi koje je izazvao, poput prijedloga da preuzme kontrolu nad Gazom, pokazali su rezultati ankete Reuters/Ipsos.

Istraživanje, provedeno od 13. do 18. veljače, pitalo je više od 4000 odraslih Amerikanaca podupiru li niz Trumpovih stavova i u kojoj će mjeri ta pitanja utjecati na njihovo glasanje u budućnosti.

Rezultati upućuju na to da Trump ulaže značajne napore u politike koje se brojnim Amerikancima ne sviđaju ili ih ne smatraju osobito važnima.

Val frustracije zbog dugotrajne inflacije pomogao je Trumpu da u studenom dođe na vlast, a većina ispitanika, njih 58 posto, kazala je da će inflacija biti važan čimbenik na budućim izborima.

No, svega 32 posto ispitanika odobrava Trumpovo djelovanje u vezi inflacije. Stavovi ljudi o ekonomiji su ovog mjeseca pali na najnižu razinu u godinu dana, prema istraživanju sveučilišta u Michiganu.

Također, samo 25 posto ispitanika te pola republikanaca je reklo da podržava Trumpovu ideju da američka vlada preuzme kontrolu nad Gazom, a Palestince preseli drugamo.

"Mislim da je to glupa ideja jer je neizvediva", rekao je o prijedlogu za Gazu Willard Moore, republikanski odvjetnik iz New Yorka koji je sudjelovao u anketi.

"Kad biste to napravili, to bi koštalo puno novca, a što biste imali na kraju, neku vrstu odmarališta? Kome to koristi?".

Značajan dio Trumpovih birača iz 2024. ne podržava neke od prvih predsjednikovih postupaka i zamisli.

Oko trećine njih se protivi prijedlogu da se ukine stjecanje državljanstva rođenjem, a petina je protiv ukidanja programs različitosti, jednakosti i uključivosti.

Amerikanci Trumpove napore da smanji vladu smatraju važnima, ali su podijeljeni, uglavnom po stranačkim linijama.

Šezdeset posto ispitanika je kazalo da će takozvani Odjel za učinkovitost vlade (DOGE), zadužen za smanjenje saveznih troškova pod vodstvom Elona Muska, utjecati na njihovo glasanje na idućim saveznim izborima 2026., na kojima će demokrati pokušati vratiti kontrolu nad Kongresom.

No, svega 42 posto sudionika je kazalo da podržava DOGE dok mu se protivi njih 53 posto.

"Samo malo žuri. Mislim da se cijela stvar s DOGE-om malo požuruje", kazao je 66-godišnji Gerald Dunn, republikanski instruktor borilačkih vještina iz Staatsburga u saveznoj državi New York.

"Sviđa mi se to što radi, no mislim da je mnogo toga što govori jednostavno blebetanje. Kada počne govoriti o aneksiji Grenlanda i aneksiji Kanade, znate da je to samo dim".

Trumpov poziv na ukidanje ministarstva obrazovanja, što bi iziskivalo podršku Kongresa, naišao je na široku oporbu: protivi mu se 65 posto ispitanika te četiri od deset republikanaca.

Međutim, Muskovo rezanje troškova je veoma popularno među Trumpovim tvrdolinijaškim pristašama, odnosno onima koji su u anketi rekli da se snažno povezuju s predsjednikovimm pokretom "Make America Great Again" (Učinimo Ameriku ponovo velikom).

Devedeset četiri posto sljedbenika MAGA pokreta podupire Muskove napore, a 78 posto je kazalo da će za njih biti vrlo motivirajući ili motivirajući na budućim izborima.

Isti udio u toj skupini ispitanika smatra deportaciju nezakonitih imigranata nečime što će ih u velikoj mjeri motivirati na izborima. Riječ je o pitanju koje je bilo u središtu Trumpove predizborne kampanje prošle godine.

Nešto više od polovice ispitanika, njih 55 posto, podupire povećanje broja deportacija dok se tome protivi njih 41 posto. No, Trumpovo djelovanje kada je riječ o imigraciji odobrava malo manje od pola njih, 47 posto.

Trump je srednje ocjene dobio i za svoje predložene carine, naročito one za Kanadu. Pedeset devet posto ispitanika, uključujući četvrtinu republikanaca, odbacuje ovu ideju.

"Teško mi je prihvatiti stvari poput započinjanja svađe s Kanadom. Zašto započinjemo svađu s Kanadom?", kazao je Todd Wellman, 49-godišnji republikanac iz Indianapolisa, koji je rekao da je u studenom glasao za sadašnjeg potpredsjednika JD Vancea.

U anketi je sudjelovalo 4145 odraslih Amerikanaca, a margina pogreške iznosi dva postotna boda.

