Ruske snage napale su ukrajinske regije s 267 dronova u noći s 22. na 23. veljače, navodi se u službenoj objavi ukrajinskih zračnih snaga, prenosi Kyiv Post.

Pukovnik Yurii Ihnat, načelnik Odjela za komunikacije Zapovjedništva ukrajinskih zračnih snaga, istaknuo je da je ovo najveći broj dronova u jednom napadu od početka rata.

Ukrajinske jedinice protuzračne obrane uništile su 138 od 267 dronova koje je lansirala Rusija. U međuvremenu je 119 dronova nestalo s radara, 3 su letjela prema Rusiji, a 1 prema Bjelorusiji.

Izvještava se da su ruske snage lansirale dronove iz područja ruskih gradova Orjol, Brjansk, Kursk, Šatalovo, Milerovo, Primorsko-Ahtarsk i Čauda na okupiranom Krimu.

Napad ruskih bespilotnih letjelica na Kijev tijekom noći izazvao je više požara u nekoliko okruga. Vatrogasci su već ugasili požar.

During the night, Putin’s forces launched a massive drone attack on Kyiv. Fires broke out in several districts. The full extent of the damage is still being assessed. pic.twitter.com/KyPkWXDZ0m

Explosions outside my window in Kyiv, just now



What infuriates me about U.S.-Ukraine negotiations is that all the tough talk and political posturing happen while people here are dying. Some count dollars, others pay in blood.



(Video from Kyiv, not mine, but authentic new.) pic.twitter.com/mFYSOfaxeA