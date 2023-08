VIDEO Bila je to najjača kiša u 140 godina: Dramatični prizori nakon što su gradove poharale razorne oluje

Smrtonosne kiše koje su proteklih dana pogodile glavni grad Kine bile su najteže od početka bilježenja prije 140 godina, objavila je u srijedu gradska meteorološka služba.

"Maksimalna (količina) oborina zabilježena tijekom ove oluje iznosila je 744,8 milimetara u rezervoaru Wangjiayuan u Changpingu", navela je Pekinška meteorološka služba.

Bila je to "najjača kiša u 140 godina", kada su počeli precizni zapisi, dodaje se. Najveća dosad zabilježena količina kiše bila je 609 milimetara 1891. godine, dodala je služba.

Recent storm in Beijing caused serious flooding. Watch trucks & cargo being washed away. pic.twitter.com/ZciIIcYHBf

Supertajfun Doksuri kretao se prema sjeveru Kine nakon što je prošlog tjedna pogodio južnu provinciju Fujian iz smjera Filipina. Obilne kiše počele su padati u Pekingu i okolnim područjima u subotu.

Beijing Daxing International Airport in communist #china's capital, less than 4 years old, cost a whopping CN¥ 80 billion (US$11.4 billion) to build in 5 years. Unsurprisingly, its storm drain system is afterall a non-existence, even the tarmac & runways are severely flooded. pic.twitter.com/lWcGZq28az