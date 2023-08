Stiže novo pogoršanje vremena, temperature će jako pasti: Dio Hrvatske pod meteoalarmom

Iako će u većem dijelu Hrvatske vrijeme danas biti povoljno, zbog jakog vjetra dva su područja pod meteoalarmom. Za Velebitski kanal na snazi je narančasto upozorenje, dok je za Kvarner i Kvarnerić upaljen žuti meteoalarm.

U Hrvatskoj će u srijedu biti na Jadranu pretežno, u unutrašnjosti djelomice sunčano, ujutro na istoku ponegdje uz malo kiše, objavio je Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Sredinom dana i poslijepodne mogući su kratkotrajni pljuskovi, uglavnom u gorju te unutrašnjosti Dalmacije i Istre.

Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. Na Jadranu većinom umjereno jugo i južni vjetar, prijepodne na sjevernom dijelu prolazno jaka bura.

Pročitajte i ovo Za Dnevnik Nove TV Meteorolog otkrio kada nam stiže sljedeće veliko pogoršanje vremena: "To je situacija koja nije uobičajena ljeti"

Najviša dnevna temperatura bit će između 27 i 32 Celzijeva stupnja.

Novo veliko pogoršanje vremena stiže u petak, najavio je meteorolog Nove TV Nikola Vikić-Topić.

"U petak nam stiže nova fronta i čini se da je ta jača. Riječ je o prilično dubokoj visinskoj dolini koju će pratiti prizemna ciklona i pripadajuća fronta. To je situacija koja nije toliko uobičajena ljeti ili se barem češće događa pred kraj ljeta, nakon Velike Gospe. Do tog pogoršanja imamo još tri dana, tako da je još rano za neke precizne prognoze, no zasad možemo reći da će temperatura sigurno osjetno pasti, na kopnu za desetak stupnjeva, a na Jadranu oko pet stupnjeva. Vjerojatno će lokalno biti obilnije kiše, osobito na zapadu zemlje, a na obali i nevera. I to će ovaj put pljuskovi i zahladnjenje zahvatiti i Dalmaciju", najavio je meteorolog.

Jak vjetar na Jadranskoj magistrali

Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali (DC8) između Novog Vinodolskog i Senja te Karlobaga i Svete Marije Magdalene promet je zabranjen za I. skupinu vozila - autobuse na kat, vozila s priključnim vozilom i motocikle, objavio je u srijedu ujutro HAK.

Kolnici su mjestimice mokri i skliski. HAK poziva vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila.

Pročitajte i ovo najnovija otkrića Mučna svjedočanstva: Elektrošokere im stavljali na genitalije, prijetili sakaćenjem, tjerali ih da gledaju silovanja

Tijekom dana povremeno se očekuje pojačan promet na autocestama u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito A1 Zagreb - Ploče - Karamatići i A6 Rijeka - Zagreb, zagrebačkoj obilaznici (A3) iz smjera čvorova Zagreb zapad i Buzin u smjeru naplate Lučko, autocestama A2 Zagreb - Macelj i A4 Goričan - Zagreb u smjeru Zagreba, A3 Bregana - Lipovac i A7 Rupa - Rijeka - Žuta Lokva u oba smjera, Krčkom mostu, na većini cesta u priobalju te u trajektnim lukama i pristaništima.