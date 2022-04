Novi snažni potres jakosti 4,8 stupnjeva pogodio je u nedjelju u 6:27 Hercegovinu.

Prema Euromediteranskom seizmološkom centru (EMSC) epicentar je bio 14 kilometara istočno od Stolca u u istočnoj Hercegovini na dubini od 10 kilometara.

Na tom području u petak navečer tlo je zatresao razoran potres jakosti 6,1 po hrvatskoj seizmološkoj službi (5,6 stupnjeva Richtera po EMSC-u) i izazvao jednu ljudsku žrtvu.

U posljednjih 48 sati na tome području zabilježeno je više desetaka potresa srednje i slabije jakosti.

Potres je izazvao novu uznemirenost kod ljudi, a kao i jučerašnji osjetio se i na području Hrvatske.

"Dubrovnik, bolesno se treslo", "Bio je jak i trajao je par sekundi", neki su od svjedočanstava korisnika n EMSC-u. "Zatreslo jako, malo ublažilo i opet jače", neka su od svjedočanstva iz Dubrovnika.

A ima i duhovitih komentara: "Nama Hercegovcima više jednostavno ne trebaju alarmi, svako malo imaš neki potres pa ti biraj kada se ustaješ", jedan je od njih.

