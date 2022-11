Francusku je potreslo novo stravično ubojstvo. U manje od mjesec dana, pronađeno je tijelo još jedne brutalno ubijene školarke. Ovaj put, na jugu zemlje. Djevojčica je imala 14 godina. Oteta je na povratku iz škole. Ubojica je uhićen.

Cvijeće za brutalno ubijenu djevojčicu. Poznata je pod imenom Vanesa. Imala je 14 godina. Oteta je na putu od škole do kuće i ubijena.

"Jako sam tužna, šokirana ovim događajem. Jako šokirana", kazala je Isabel Peret iz Tonneinsa.

Izmučeno tijelo djeteta pronađeno je u napuštenoj kući. Silovana je i ubijena. Uz pomoć snimki nadzornih kamera identitet je brzo utvrđen.

"Jako je tužno jer je riječ o djevojčici. Nisam je poznavao, ali imam djecu i ne bih želio da se takve stvari događaju. Ne razumijem kako to netko može napraviti djetetu, uopće ne razumijem. Jako me sve to potreslo", rekao je Donolato Noel.

Napadač je brzo pronađen u gradiću udaljenom dvadesetak kilometara. Kada mu je policija pokucala na vrata, nije bježao. Rekao je da zna zašto su došli i sve priznao. Ima 31 godinu.

"Naravno da sam šokiran. Takve ljude treba zatvoriti, to je apsolutno neprihvatljivo. Previše je toga, a za sve ni ne znamo. Dogodilo se ovdje i događa se često. Povrh svega, mislim da je taj čovjek bio poznat po seksualnom zlostavljanju u prošlosti. Ne razumijem kako može biti na slobodi i tražim strogu pravdu", rekao je Christian de Wilde.

2006. godine muškarac je bio osuđen na uvjetnu kaznu zbog seksualnog napada na maloljetnicu.



Ubijena Vanesa tek nedavno je s obitelji doselila u Francusku. Podrijetlom je iz Kolumbije, ali godinama je živjela u Španjolskoj. Tamo će biti i pokopana.

Drugo je to ubojstvo školarke u Francuskoj u manje od mjesec dana. Prošle srijede Francuzi su se u Parizu oprostili od 12-godišnje Lole. Djevojčica je mučena i ubijena, a njezino tijelo ostavljeno u plastičnoj kutiji. Za ubojstvo je optužena 24-godišnja imigrantica iz Alžira.