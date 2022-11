Predstojnik Ureda predsjednika Orsat Miljenić komentirao je najnoviji gaf premijera Mađarske Viktora Orbana. Što se tiče ulaska Hrvatske u Schengen, kaže da je naša zemlja spremna i da mora ući.

O ulasku u schengenski prostor, Viktoru Orbanu, ali i odbijenici predsjednika Milanovića ministru Banožiću oko obuke ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj reporter Dnevnika Nove TV Hrvoje Krešić razgovarao je s predstojnikom Ureda predsjednika Orsatom Miljenićem.

"Zabrinuti smo oko ovoga sa Schengenom. Hrvatska je spremna tehnički za Schengen od 2016. godine i nakon toga se radilo toliko da smo sigurno spremniji nego mnoge druge zemlje koje su već u Schengenu. Radi se o čistoj politici i političkom pitanju, gdje se neke stvari pokušavaju prelomiti preko Hrvatske, a to se najmanje Hrvatske tiče. Hrvatska je spremna i mora ući", siguran je.

Na pitanje je li se dovoljno radilo zajednički da se to pitanje riješi, odgovara: "Ja znam za predsjednika Milanovića, on je. A ono što vidimo tehnički, to je ministar Božinović i ekipa, sigurno su odradili odličan posao", uvjeren je.

Austrijski kancelar Karl Nehammer u utorak je, dan prije posjeta Zagrebu, rekao da njegova zemlja neće staviti veto na pristupanje Hrvatske schengenskom prostoru.

Miljenić odgovara: "U srijedu je kancelar u RH. Svi će sigurno tražiti odgovor. Mi smo spremni i ne smije nam se dogoditi situacija kao s EU-om, gdje su nam zapravo otete godine života. Dok smo mi bili u čekaonici, neke druge zemlje su ulazile, a nisu bile potpuno spremne. Sad jesmo spremni i mi moramo ući. Moramo inzistirati. To je zadaća hrvatske politike. Ako ne ide lijepo, može na drugi način, ali moramo ući", rekao je Miljenić i dodao da je Milanović spreman razgovarati i s austrijskim predsjednikom.

"Predsjednik će poduzeti sve što bude trebalo da u okviru njegovih ovlasti Hrvatska realizira taj cilj."

Na pitanje za koga to Austrija radi, Miljenić kaže da ne treba nagađati.

"Vi znate da je Schengen nefunkcionalan u mnogočemu. Mnoge zemlje su uvele međusobne granične kontrole. Nije riješena morska granica, imamo sukob Italije i Francuske oko morske granice, Austrija vidi kopneni problem ulaska. To je nešto što je u pozadini, a sutra ćemo to raščistiti, svaki na svojoj razini. Vidjet ćemo na čemu stojimo, ali mislim da ne bi smjelo doći do problema oko ulaska", napominje.

Šal i Velika Mađarska

Komentirao je i potez Orbana i šal s Velikom Mađarskom.

"To spada u jedno folklorno izražavanje. Ako maknemo problem s Inom, to su dobri susjedi. A i problem s Inom je financijski i mi smo pustili da oni rade neke stvari koje nisu trebali i to je čisto naš problem, ne mađarski. Oni uzimaju onoliko koliko mogu. Dakle, mi nemamo problem s Mađarskom, to su bili dobri susjedi, pomagali su nas u Domovinskom ratu. Pustimo to", kaže.

Komentirao je i ručak Milanovića i Orbana. "To je isto posao", kaže.

O ministru Banožiću i dopisu napominje da Milanović sigurno ne izbjegava odgovornost i da će donijeti odluku "kakvu bude trebao".

"Naravno da mu to ne pada na pamet i donijet će odluku kakvu bude trebao. Čitav posao je otpočetka loše počeo. Banožića treba podsjetiti da Hrvatsku na Vijećima EU-a predstavljaju Vlada i predsjednik. Predsjednik je vrhovni zapovjednik i odgovoran je za obranu zemlje.

Imamo obvezu sukreiranja vanjske politike.

Neki ministar sada ode, a da ne obavijesti predsjednika o čemu će razgovarati potpuno izvan svoje nadležnosti, uzimajući sebi za pravo nešto za što nema ovlasti. Što će biti ako ta odluka ne prođe? Na koga pada sramota? Pa na onoga tko se izložio umjesto da je digao telefon i razgovarao s predsjednikom. Tako je čitava stvar trebala započeti. To je Vlada izbjegla. Zašto? To je njihova stvar. Sad dolazimo do tehnike.

Hrvatska je pred zemljama preuzela od nekoga nešto, a da taj nije za to bio ovlašten. Ali OK. Dopis Predsjedniku šalje ministar obrane. Ministar obrane ne postoji u Ustavu. Kod donošenja odluke postoji Vlada, Sabor, predsjednik. Ako Vlada treba prethodnu suglasnost predsjednika, a treba, onda mu se treba obratiti. To je tehnika.

Bitno je sadržajno. Ustav kaže da bi vojska bilo koje strane zemlje mogla prijeći našu granicu, ta zemlja treba biti saveznica."

"Ne podnose se? Kakve to ima veze?"

Na konstataciju kako će uopće Banožić i Milanović razgovarati ako se ne podnose, Miljenić odgovara: "Pa kakve to ima veze? Postoje pravila i posao. Tko koga voli, to se ostavi doma. Primjerice, rumunjski ministar je prije mjesec dana dao ostavku jer se nije mogao dogovoriti s predsjednikom. Napisao je da ne može funkcionirati sa zapovjednikom i dao je ostavku."

Na pitanje bi li Banožić trebao dati ostavku, kaže: "Ne kažem ja ništa, to je njegova stvar, odnosno to je stvar Plenkovića, koji to tolerira", ističe.

Milanović se, kaže, obraćao Plenkoviću i govorio mu da je to problem. "Govorio mu je da razgovaraju jer to ne funkcionira. Ovdje se krše zakoni, Ustav. Više puta pisano smo tražili sastanak, to je uglavnom objavljeno u javnosti", napominje.

Na pitanje koliko je država pristalo na ovu vojnu operaciju, odgovara:

"Da bi bilo koja strana vojska došla u Hrvatsku, mora biti definirana kao saveznica po nekom međunarodnom ugovoru. Ne znam čime je definirano da je Ukrajina saveznica. Možda je, ali Vlada to mora napisati ako očekuje odgovor predsjednika i ako očekuje da Sabor raspravlja o tome i donese odluku i da javnost zna. Mi kažemo, zadovoljite formalne uvjete koje traži Ustav. Zadovoljite te formalne uvjete, a kad to zadovoljite, predsjednik može donijeti odluku."

Kaže i da je stvar predsjednika hoće li on razgovarati s Plenkovićem ako premijer zatraži razgovor.

"Od svih zemalja EU-a, samo je 14 pristalo sudjelovati u obuci. Pitanje je treba li Hrvatska biti u tih 14", istaknuo je Miljenić zaključno.

