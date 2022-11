Policija u Dallasu objavila je uznemirujući video pucnjave u bolnici u kojoj su ubijene dvije zdravstvene radnice. Ubio ih je muškarac koji je bio na uvjetnoj slobodi. Otvorio je vatru u napadu ljubomore nekoliko trenutaka nakon što je njegova djevojka rodila.

Snimke s kamera objavljene u srijedu prikazuju 30-godišnjeg napadača Nestora Hernandeza kako počinje pucati u Metodističkom medicinskom centru u Dallasu.

45-godišnja socijalna radnica Jacqueline Pokuaa i 63-godišnja medicinska sestra Katie Annette Flowers ubijene su u pucnjavi koja se dogodila 22. listopada.

Hernandeza je u nogu ustrijelila policija, a nakon toga odveden je u pritvor.

Video u nastavku je uznemirujuć!

“New video released by police Wednesday showed how the deadly shooting at Dallas Methodist Hospital unfolded and the ensuing standoff between officers and the suspect, Nestor Hernandez.” https://t.co/yU75PoYMOa pic.twitter.com/ulqdpJmNbJ