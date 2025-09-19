U Europi bijes zbog Putinovih MIG-ova, stigla prva reakcija Rusa

NATO i Europska unija osudili su u petak upad ruskih borbenih zrakoplova u Estoniju i izrazili solidarnost s tom baltičkom zemljom.

"Ruski zrakoplovi danas su povrijedili estonski zrači prostor. NATO je odmah odgovorio i presreo ruske zrakoplove", objavila je glasnogovornica NATO-a na X-u.

"Ovo je još jedan primjer nepromišljenog ruskog ponašanja i NATO-ove sposobnosti reagiranja”, dodaje glasnogovornica.

"Današnja povreda estonskog zračnog prostora od ruskih vojnih zrakoplova iznimno je opasna provokacija", istaknula je visoka predstavnica EU-a za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas.

"EU je u potpunosti solidaran s Estonijom", rekla je Kallas, koja je od 2021. do 2024. bila estonska premijerka.

Dodala je da će EU nastaviti podržavati države članice u jačanju njihove obrane europskim resursima.

"Putin testira odlučnost Zapada, ne smijemo pokazati slabost", kaže Kallas.

Estonija je pozvala ruskog otpravnika poslova, diplomata koji privremeno obnaša dužnost ambasadora, i uručila mu prosvjednu notu zbog incidenta, priopćilo je estonsko ministarstvo vanjskih poslova za Associated Press.

Reuters je u New Yorku upitao ruskog ambasadora pri UN-u Vasilija Nebenzju o tome. On je rekao da nije upoznat s incidentom, ali je rekao da "ne vjeruje onome što Estonija govori o Rusiji".

Na pitanje o estonskoj optužbi da je Rusija uletjela svojim zrakoplovima u njezin zračni prostor, Nebenzja je rekao: "Kako tragično."

Reakcija Zelenskog

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski osudio je rusko kršenje zračnog prostora NATO-a u Estoniji nazivajući ga "skandaloznim", pozvavši saveznike na "odlučne mjere" protiv Moskve.

"Ovo nisu slučajnosti", upozorio je u objavi na društvenoj mreži X, pozivajući se na dugačak popis ruskih kršenja zračnog prostora Europe, uključujući Poljsku, Rumunjsku i Estoniju, te navodna miješanja u izborne procese u Rumunjskoj i Moldaviji.

"Potrebna je sustavna reakcija. Mora se poduzeti snažna akcija - kako kolektivno tako i pojedinačno od svake države. Rusija mora osjetiti sve veću bol pod pritiskom svijeta, prvenstveno kroz svoju ekonomiju, a to se najbolje postiže sankcijama. Istovremeno, gubici Rusije u ratu moraju nastaviti rasti, što se najbolje postiže snažnom ukrajinskom vojskom. Zahvaljujem svima koji pomažu. Europa, Sjedinjene Američke Države, skupina G7 – potrebne su snažne mjere od svih", objavio je.

Reakcija Hrvatske

Ministarstvo vanjskih poslova oglasilo se na društvenoj mreži X te osudilo upad ruskih vojnih zrakoplova u Estoniju.

"Hrvatska najoštrije osuđuje kršenje estonskog zračnog prostora od strane ruskih vojnih zrakoplova. Takvi postupci i provokacije predstavljaju ozbiljnu prijetnju.

Izražavamo punu potporu i solidarnost s Estonijom te ostajemo, zajedno s našim saveznicima, čvrsto predani zaštiti naše zajedničke europske i euroatlantske sigurnosti", objavili su iz ministarstva.