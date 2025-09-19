Savršen pozdrav ljetu: Sunčan i topao vikend zove na boravak u prirodi, iskoristite ga maksimalno

Brojimo sitno do početka jeseni, mada su mnogi već duboko u poslu, gotovo smo i zaboravili na godišnji odmor, a školska, poslovna, pa i studentska godina ako računamo jesenski ispitni rok dobrano je već počela. Tko može, još i ovaj vikend bit će povoljan za more i plažu, svakako prirodu i planine, samo valja računati na sve raniji zalazak sunca i pri tom navečer svježinu.

Inače, u polju smo visokog tlaka, atmosfera je stabilna, centar anticiklone postupno se premješta s našeg područja istočnije, a takva situacija izuzetno je povoljna za nastanak jutarnje magle u našim krajevima. Danju će cijeli vikend biti prilično vedro i vrlo toplo, ponegdje i vruće.

Hrvatsku očekuje najvećim dijelom sunčano jutro, mjestimice uz maglu koje može biti i u unutrašnjosti i ponegdje uz obalu, iako rjeđe, no moguća je na karakterističnim mjestima: poput zapadne obale Istre ili zadarskog područja. Vjetra gotovo da i neće biti. Lokalno, na jugu, tek burin. Jutarnja temperatura, u kopnenom području od 8 do 13, a na moru od 17 do 22 stupnja.

Stabilno, sunčano, nastavit će se i tijekom dana. A bit će i vrlo toplo, čak i vruće. Najviša dnevna temperatura će u subotu u središnjoj Hrvatskoj biti oko 29, 30 stupnjeva.

Slično i u istočnim predjelima naše zemlje. U Slavoniji, Baranji i Srijemu također sunčano, vrlo toplo i vruće. Puhat će povremeno umjeren jugoistočni vjetar, a temperatura će biti od 29 do 32 stupnja.

Sunčano se očekuje i u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu. Danju vrlo toplo, i u gorju i na moru uz temperaturu između 27 i 31 stupanj.

I u Dalmaciji sunčan vikend za kraj ljeta. Vjetar slab, danju ponegdje do umjeren jugozapadni, dok temperatura u onom najtoplijem dijelu ide i preko 30, mjestimice do 32 stupnja.

More je ugodno za kupanje i bit će tako još neko vrijeme, u petak izmjerene vrijednosti temperature su od 23 do 25 stupnjeva.

UV indeks će velikom dijelu zemlje biti visok, ponegdje umjeren. Riječ je prosječnom dnevnom UV indeksu, u ovo doba godine pomicanjem sunca prema jugu, uz niži kut upada sunčevih zraka i kraći svijetli dio dana, bez obzira na sunčano vrijeme, zračenja je manje te je onda i UV indeks niži, a tim boravak na suncu ugodniji i zdraviji.

Tri dana kopno

U nedjelju i ponedjeljak u kopnenim krajevima će prevladavati sunčano, te će uz jugozapadnjak i dalje biti vrlo toplo i vruće. U nedjelju ujutro ponegdje još može biti magle. U utorak naoblačenje sa zapada i u zapadnim krajevima tijekom dana već ponegdje i kiša. Sredinom tjedna posvuda promjenjivije i manje toplo.

Tri dana more

I na moru će sve do kraja vikenda biti sunčano, u Dalmaciji i u ponedjeljak, dok će se na sjevernom dijelu poslijepodne postupno skupljati oblaci. Krajem dana ponegdje već i kiša. U utorak su pljuskovi s grmljavinom mogući na većem dijelu Jadrana, možda samo na krajnjem jugu tek u noći na srijedu. Zapuhat će umjereno i jako jugo. Temperatura za vikend prvo blizu 30, a potom uz promjenu vremena manje toplo.