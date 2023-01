U eksploziji koja je razorila džamiju u Peshawaru poginulo je 28 ljudi, a više od 150 je ranjeno.

Najmanje 28 osoba je poginulo, a više od 150 ranjeno u snažnoj eksploziji koja je odjeknula u prepunoj džamiji u pakistanskom gradu Peshawaru. Neki su ostali zarobljeni ispod ruševina, pa se za preživjelima intenzivno traga.

Neki od onih koji su dovezeni u bolnicu u kritičnom su stanju.

Eksploziju je vjerojatno prouzročio bombaš samoubojica, ali istraga je u tijeku, rekla je policija u tom sjeverozapadnom gradu, dodajući da se incident dogodio tijekom popodnevne molitve u zoni visoke sigurnosti.

Nijedna skupina zasad nije preuzela odgovornost za napad na džamiju.

Pakistan: A massive explosion was reported in Peshawar a short while ago, with early reports indicating at least 50 wounded. The #explosion was apparently at a #mosque during prayers.



Video: Social Media | #ArianaNews #Pakistan #Peshawar pic.twitter.com/g5Yo0g1JTK